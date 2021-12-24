Что грозит работодателю за задолженность по заработной плате в Казахстане

Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

За одиннадцать месяцев уходящего года около тысячи предприятий страны имели задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. Какое наказание грозит работодателю при задержке оплаты труда, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 декабря 2021 года государственными инспекторами труда была выявлена задолженность по заработной плате в 956 предприятиях страны.

Сумма задолженности в отношении 24 500 работников составила 5,5 млрд тенге.

Напомним, что казахстанские работодатели обязаны выдавать зарплату не реже одного раза в месяц и не позднее 10 числа следующего за расчетным месяца, что закреплено в 113 статье Трудового кодекса РК.

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне, в предшествующий рабочий день.

Точные сроки могут быть также зафиксированы в трудовом договоре.

Начисление пени в случае задержки зарплаты

Если работодатель , то, согласно законодательству, за каждый день задержки должна быть начислена пеня на задолженность.

Размер компенсации равен 1,25-кратной части , актуальной на день исполнения обязательств по отплате труда. На данный момент она находится на уровне 9,75% годовых.

Если дело о невыплате заработной платы дойдет до суда, то организация, помимо всех задолженностей перед работником, выплатит еще и штраф в госбюджет.

Согласно 87 статье Административного кодекса, размер взыскания в пересчете на 2022 год составляет:

на должностное лицо – 30 МРП ( 91 890 тенге на 2022 год);

на 2022 год); на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60 МРП ( 183 780 тенге );

); для среднего предпринимательства – 100 МРП ( 306 300 тенге );

); для крупного предпринимательства – 150 МРП (459 450 тенге).

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Какие меры были применены к нарушителям прав работников

Руководителям вышеуказанных предприятий, которые вовремя не погасили свою задолженность перед работниками, было выдано 991 обязательное для исполнения предписание и наложено штрафов на сумму более 133,5 млн тенге.

В результате принятия некоторых мер, установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате были защищены права более 23,1 тыс. работников. Им было выплачено 5,3 млрд тенге.

Напоминаем, что при возникновении длительной задержки заработной платы работники могут воспользоваться несколькими вариантами решения этого вопроса:

обратиться в согласительную комиссию;

обратиться в уполномоченный государственный орган по труду;

подать исковое заявление в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948394-chto-grozit-rabotodatelyu-za-zadolzhennost-po-zarabotnoy-plate-v-kazahstane/