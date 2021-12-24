На какую зарплату могут рассчитывать казахстанцы в рамках госпрограмм занятости

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С помощью реализации различных программ, направленных на обеспечение занятости граждан, в Казахстане создаются новые рабочие места. Сколько таких мест было создано в рамках одной из программ и какой минимум оплаты труда предусмотрен для работников, читайте в материале NUR.KZ

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 декабря 2021 года в рамках программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" было создано 10,1 тыс. рабочих мест со средней заработной платой более 91 тыс. тенге.

При этом в рамках данной программы до конца текущего года планировалось создать порядка 42,5 тыс. рабочих мест по всем направлениям занятости, более 28,8 тыс. из которых будут постоянными.

У Дорожной карты занятости есть несколько основных направлений:

повышение качества жизни населения;

повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие бизнеса в регионах.

Для реализации этих направлений было построено 27 инфраструктурных проекта, позволившие создать 302 постоянных рабочих места (в Нур-Султане – 125, в Костанайской области – 103, в Жамбылской области – 61, в Шымкенте – 13). По всей стране ведутся работы еще на 248 проектах, еще два находятся на начальном этапе реализации.

На развитие или для открытия своего бизнеса было выдано 667 микрокредитов на общую сумму более 3,7 млрд тенге.

В процессе развития агропромышленного комплекса утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов на общую сумму 100 млрд тенге. На сегодняшний день осуществлено финансирование 7 инвестиционных проектов на сумму 4,3 млрд тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кто может участвовать в программе занятости

Граждане, которые ищут работу, могут обращаться в центры занятости населения по месту жительства для того, чтобы стать участниками этой и других программ занятости.

Центры занятости осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации для работодателя, реализующего тот или иной проект в рамках программы, из числа граждан, зарегистрированных в органах занятости.

Среди таких могут быть люди, которые просто ищут работу, зарегистрированы в качестве безработных, сокращенные работники или находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, студенты, лица с временной регистрацией и так далее.

Приоритет при этом отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET (молодые люди, которые не учатся и не работают), а также студентам для работ, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

При необходимости осуществляется переподготовка кадров по заявкам работодателя с гарантией трудоустройства на соответствующую должность на инфраструктурный проект.

Какой уровень зарплаты предусмотрен

Размер заработной платы работников, трудоустроенных по направлениям центров занятости, устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (85 000 тенге в 2021 году) с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам.

Напомним, что остались считанные дни до наступления 2022 года и до того момента, когда минимальная заработная плата достигнет уровня 60 000 тенге, что составит ее увеличение на 41% относительно показателя 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948301-na-kakuyu-zarplatu-mogut-rasschityvat-kazahstantsy-v-ramkah-gosprogramm-zanyatosti/