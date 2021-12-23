Как отметить новогодние праздники без штрафов в Казахстане

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Казахстанцы обычно отмечают не только Новый год, но и устраивают праздники в последующие выходные. Но при этом следует помнить о некоторых правилах, за нарушение которых праздник может обернуться наказанием. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Праздник в честь наступления Нового года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. А уже в 2022 году новогодние выходные продолжаются до 5 числа первого месяца.

Помимо этих дней есть и неофициальный "Старый новый год" (с 13 на 14 января), который отмечают некоторые казахстанцы. То есть, празднование может затянуться.

В то же время казахстанцы рискуют столкнуться с серьезными штрафами, если не будут соблюдать некоторые правила.

Напомним, что отдельный штраф можно получить за новогоднюю елку.

Салюты и плохое соседство

Некоторые казахстанцы могут начать праздновать заранее и проводить застолья с запуском петард и фейерверков.

Однако следует помнить, что за использование салюта и другой пиротехники может последовать штраф.

Это связано с правилами безопасности при запуске фейерверков в населенных пунктах.

Иллюстративное фото: Pixabay / planet_fox

Так, согласно 436 статье Административного кодекса (КРКобАП), за взрыв петард и другой пиротехники в неположенных местах грозит штраф в размере 20 МРП. Это 58 340 тенге на 2021 год и 61 260 тенге - в 2022 году.

Также за салюты можно получить штраф по 437 статье КоАП: нарушение тишины в будни после 22:00 и до 09:00, а в выходные – после 23:00 и до 10:00.

Здесь следует отметить, что, по негласным нормам, в саму новогоднюю ночь обычно не наказывают за шум.

Однако, если устроить громкий фейерверк в неположенное время в предшествующие или последующие дни, включая "Старый новый год", то можно получить штраф на сумму 5 МРП.

Например, если начать праздновать уже 29 декабря ночью, то можно получить наказание в размере 14 585 тенге. А в январе 2022 года – уже 15 315 тенге из-за увеличения значений МРП.

Особенно вопросам тишины следует уделить внимание арендаторам. Напомним, что казахстанцев могут выселить за лишний шум из съемного жилья.

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Дорожная безопасность и санитарные нормы

Обычно празднование может сопровождаться посещением родственников, друзей или встречей гостей у себя дома.

В этом случае следует серьезно отнестись к вопросу вождения автомобиля в нетрезвом виде.

Напоминаем, что управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения опасно как для жизни самого водителя, так и для его пассажиров и окружающих людей.

За это может последовать арест на 15 суток и лишение водительского удостоверения на 7 лет. А в некоторых случаях грозит уголовное наказание и пожизненное лишение водительских прав.

Также походы по гостям или местам массового скопления людей могут обернуться риском заражения коронавирусной инфекцией.

Поэтому следует соблюдать правила защиты от ее распространения.

Напомним, что за отсутствие маски в общественных местах или посещение запрещенных к проведению мероприятий с большим скоплением людей казахстанцам грозит штраф в размере 30 МРП.

То есть, за подобное нарушение в декабре 2021 года наказание составит 87 510 тенге. А в 2022 году – 91 890 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947929-kak-otmetit-novogodnie-prazdniki-bez-shtrafov-v-kazahstane/