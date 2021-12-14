Какой штраф можно получить за живую новогоднюю елку в Казахстане

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Оформление дома для новогодних праздников обязательно сопровождается наличием украшенной елки. Однако при этом важно не забывать о некоторых правилах, из-за которых можно получить денежный штраф. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Новогодняя елка в квартире или жилом доме казахстанцев может быть искусственной или настоящей.

Ранее мы сообщали о том, сколько стоит приобрести главный символ новогодних праздников в Алматы.

Так, на рынках города в основном продавались именно искусственные экземпляры по следующим средним ценам:

1,5-2,5 тыс. тенге – маленькие настольные ели;

– маленькие настольные ели; 15-20 тыс. тенге – дерево среднего размера;

– дерево среднего размера; до 250 тыс. тенге – самые высокие и украшенные варианты.

А натуральные ели начнут продавать после 20 декабря, как сообщили сами торговцы.

Живые деревья также можно взять в аренду в специальных горшках. Их стоимость варьируется в пределах 60 тыс. тенге за ель средней высоты и от 100 тыс. тенге за более высокие и пышные варианты.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штрафы за живую новогоднюю елку не из леса

Желая бесплатно получить настоящую елку на праздник, казахстанцы могут захотеть срубить ее самостоятельно.

Согласно статье 381-1 Административного кодекса, это может быть воспринято как незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев.

К этим нарушениям относятся:

спиливание дерева, не входящего в лесной фонд и запрещенного к порубке;

уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев либо саженцев в лесных питомниках и на плантациях;

а также молодняков естественного происхождения, подроста либо самосева на площадях, предназначенных для воспроизводства лесов и лесоразведения.

И если ущерб от спиливания ели составит менее 100 МРП (291 700 тенге в 2021 году), то казахстанцам грозит штраф в размере 50 МРП или 145 850 тенге.

Исключение из правил составляют ели, растущие на приусадебных, дачных и садовых участках.

Иллюстративное фото: Freepik / Racool_studio

А если нарушителем окажется должностное или юридическое лицо, то сумма может составить от 150 до 500 МРП (от 437 550 до почти 1,5 млн тенге).

При этом конфискации подлежат сами деревья и инструменты, послужившие орудием при совершении нарушения, включая транспорт.

Следует помнить, что если нанесенный ущерб превысит сумму в 291 700 тенге, то может последовать уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц.

Штраф за елку, растущую в лесу

Если срубленная ель окажется в составе лесного фонда, то казахстанцам грозит штраф в размере 100 МРП (291 700 тенге).

Должностные лица и представители бизнеса рискуют заплатить от 300 до 1 000 МРП (от 875 тыс. до почти 3 млн тенге), в зависимости от размеров юридического лица.

При повторном нарушении в течение 12 месяцев в обоих случаях штрафы для физических лиц возрастут до 150 МРП (437 550 тенге).

Для остальных категорий нарушителей размеры наказания могут увеличиться до 3 раз.

Другими словами, срубать елки на Новый год можно только на своих участках. В других случаях это будет нарушением закона и влечет за собой денежный штраф.

Поэтому более безопасным и практичным вариантом могут стать искусственные ели, которые можно использовать несколько раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946691-kakoy-shtraf-mozhno-poluchit-za-zhivuyu-novogodnyuyu-elku-v-kazahstane/