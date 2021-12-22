Выгодна ли мобильная связь, предлагаемая банками в Казахстане

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Виртуальные операторы сотовой связи (MVNO) – это альтернатива привычным мобильным операторам. О том, чем они отличаются и на сколько выгодными могут быть, читайте в материале NUR.KZ.

MVNO – это операторы по предоставлению мобильных и интернет услуг.

При этом создаются такие организации даже без наличия собственной инфраструктуры.

Например, компания, желающая создать MVNO, заключает договор с уже имеющимися мобильными операторами и использует их ресурсы.

При этом линейка тарифных планов у них своя и условия пользования сетью могут быть выгоднее, чем у классического поставщика.

Всего за 2020 год объем мирового рынка MVNO составил 61,9 млрд долларов США. А количество виртуальных операторов превысило 1 200 единиц.

В Казахстане любое юридическое лицо может открыть свой бренд виртуального оператора мобильной связи.

Этим пользуются банки второго уровня, которые проявляют высокий интерес к MVNO и предлагают свои услуги с выгодными тарифами. Об этом сообщает Finrpom.kz.

Иллюстративное фото: Freepik / drobotdean

Зачем банкам нужны виртуальные мобильные операторы

Наличие своего виртуального оператора позволяет банкам привлекать еще больше клиентов с помощью привлекательных предложений и расширения возможностей для потребителей.

А абоненты могут получить выгоду за счет низких тарифов, различных бонусов и удобства от доступа к мобильным и финансовым услугам.

В России эта сфера активно развивается уже несколько лет, а количество абонентов подобных сетей в 2020 году превысило 12 млн человек.

Сейчас на местном рынке присутствуют виртуальные операторы фактически всех крупнейших банков страны. Их доля достигает 20% от всех российских MVNO.

В Казахстане из 22 банков второго уровня свои виртуальные операторы создали лишь две финансовые организации. Они продают собственные брендированные sim-карты и предлагают услуги клиентам.

Рассмотрим условия, имеющиеся в казахстанских MVNO, созданных банками. Вся информация взята с официальных сайтов виртуальных операторов.

Иллюстративное фото: Freepik / rawpixel.com

Тарифные планы и условия виртуальных операторов

В Казахстане существует два банковских MVNO: Forte Mobile и Jusan Mobile.

В первом случае казахстанцам предлагаются два тарифных плана:

Platinum – 25 гигабайт интернет-трафика и 250 минут звонков на другие сотовые операторы;

Gold – 12 гигабайт интернета и 120 минут звонков.

При этом в обоих случаях предоставляются безлимитные звонки внутри сети и с абонентами Beeline. Также предусмотрено 50 бесплатных sms-сообщений.

Абонентская плата указана как 4,5 тыс. тенге в месяц за тариф Platinum и 3,5 тыс. тенге за Gold.

Однако, если абонент будет осуществлять платежи по карте данного банка на сумму 50 тыс. тенге в месяц, то тарифы будут обходиться бесплатно.

Иллюстративное фото: Freepik

В свою очередь, в условиях Jusan Mobile указан лишь один тариф стоимостью 3 300 тенге за 30 дней.

При этом абонент может выбрать себе три конфигурации в рамках тарифа:

стандартная – 120 минут звонков на номера других операторов и 12 гигабайт трафика;

для интернета – 80 минут бесплатных звонков и 16 гигабайт интернета;

для звонков – 160 минут на всех операторов и 8 гигабайт интернет-трафика.

Как и в первом MVNO, при совершении банковских операций по платежной карте на сумму свыше 50 000 тенге в месяц тариф будет бесплатным.

Также во всех конфигурациях предусмотрено 50 бесплатных sms-сообщений и безлимитные звонки внутри сети.

В отличие от предыдущего виртуального оператора, в данной MVNO можно обменивать ресурсы в рамках тарифа по схеме: 10 минут на всех операторов РК = 50 sms внутри сети = 1 гигабайт.

Оба банковских оператора связи предлагают бесплатное подключение к тарифам на один месяц для новых клиентов. Однако в Forte Mobile эта акция действует до 31 декабря, а в Jysan Mobile сроки не обозначены.

То есть у каждого такой мобильной сети имеются свои преимущества.

Но максимальную выгоду можно получить лишь в том случае, если платежные и другие операции проводятся через счета в банках-создателях MVNO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947662-vygodna-li-mobilnaya-svyaz-predlagaemaya-bankami-v-kazahstane/