Выгодна ли мобильная связь, предлагаемая банками в Казахстане

Виртуальные операторы сотовой связи (MVNO) – это альтернатива привычным мобильным операторам. О том, чем они отличаются и на сколько выгодными могут быть, читайте в материале NUR.KZ.
MVNO – это операторы по предоставлению мобильных и интернет услуг.
При этом создаются такие организации даже без наличия собственной инфраструктуры.
Например, компания, желающая создать MVNO, заключает договор с уже имеющимися мобильными операторами и использует их ресурсы.
При этом линейка тарифных планов у них своя и условия пользования сетью могут быть выгоднее, чем у классического поставщика.
Всего за 2020 год объем мирового рынка MVNO составил 61,9 млрд долларов США. А количество виртуальных операторов превысило 1 200 единиц.
В Казахстане любое юридическое лицо может открыть свой бренд виртуального оператора мобильной связи.
Этим пользуются банки второго уровня, которые проявляют высокий интерес к MVNO и предлагают свои услуги с выгодными тарифами. Об этом сообщает Finrpom.kz.
Зачем банкам нужны виртуальные мобильные операторы
Наличие своего виртуального оператора позволяет банкам привлекать еще больше клиентов с помощью привлекательных предложений и расширения возможностей для потребителей.
А абоненты могут получить выгоду за счет низких тарифов, различных бонусов и удобства от доступа к мобильным и финансовым услугам.
В России эта сфера активно развивается уже несколько лет, а количество абонентов подобных сетей в 2020 году превысило 12 млн человек.
Сейчас на местном рынке присутствуют виртуальные операторы фактически всех крупнейших банков страны. Их доля достигает 20% от всех российских MVNO.
В Казахстане из 22 банков второго уровня свои виртуальные операторы создали лишь две финансовые организации. Они продают собственные брендированные sim-карты и предлагают услуги клиентам.
Рассмотрим условия, имеющиеся в казахстанских MVNO, созданных банками. Вся информация взята с официальных сайтов виртуальных операторов.
Тарифные планы и условия виртуальных операторов
В Казахстане существует два банковских MVNO: Forte Mobile и Jusan Mobile.
В первом случае казахстанцам предлагаются два тарифных плана:
- Platinum – 25 гигабайт интернет-трафика и 250 минут звонков на другие сотовые операторы;
- Gold – 12 гигабайт интернета и 120 минут звонков.
При этом в обоих случаях предоставляются безлимитные звонки внутри сети и с абонентами Beeline. Также предусмотрено 50 бесплатных sms-сообщений.
Абонентская плата указана как 4,5 тыс. тенге в месяц за тариф Platinum и 3,5 тыс. тенге за Gold.
Однако, если абонент будет осуществлять платежи по карте данного банка на сумму 50 тыс. тенге в месяц, то тарифы будут обходиться бесплатно.
В свою очередь, в условиях Jusan Mobile указан лишь один тариф стоимостью 3 300 тенге за 30 дней.
При этом абонент может выбрать себе три конфигурации в рамках тарифа:
- стандартная – 120 минут звонков на номера других операторов и 12 гигабайт трафика;
- для интернета – 80 минут бесплатных звонков и 16 гигабайт интернета;
- для звонков – 160 минут на всех операторов и 8 гигабайт интернет-трафика.
Как и в первом MVNO, при совершении банковских операций по платежной карте на сумму свыше 50 000 тенге в месяц тариф будет бесплатным.
Также во всех конфигурациях предусмотрено 50 бесплатных sms-сообщений и безлимитные звонки внутри сети.
В отличие от предыдущего виртуального оператора, в данной MVNO можно обменивать ресурсы в рамках тарифа по схеме: 10 минут на всех операторов РК = 50 sms внутри сети = 1 гигабайт.
Оба банковских оператора связи предлагают бесплатное подключение к тарифам на один месяц для новых клиентов. Однако в Forte Mobile эта акция действует до 31 декабря, а в Jysan Mobile сроки не обозначены.
То есть у каждого такой мобильной сети имеются свои преимущества.
Но максимальную выгоду можно получить лишь в том случае, если платежные и другие операции проводятся через счета в банках-создателях MVNO.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947662-vygodna-li-mobilnaya-svyaz-predlagaemaya-bankami-v-kazahstane/