Какие новые штрафы появились в 2021 году в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В уходящем 2021 году казахстанцы столкнулись с некоторыми нововведениями, касающимися административных наказаний. О том, какие штрафы были внедрены и как изменятся их суммы в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

2021 год отметился продолжающимися ограничительными мерами и некоторыми изменениями в сфере законодательства.

Для улучшения качества жизни населения были приняты новые нормы, касающиеся различных сфер жизни: автомобильный транспорт, здоровье и медицина, торговля и бизнес.

Рассмотрим основные нововведения, которые следует учитывать казахстанцам в 2022 году, чтобы избежать новых штрафов.

Вниманию автовладельцев

Владельцы автомобилей с июля 2021 года столкнулись с некоторыми изменениями, которые затронули размеры наказаний в кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Так, в 5 раз выросли штрафы за грязный и шумный выхлоп.

Ранее за нарушение норм экологии или уровня шума от выхлопной системы транспорта казахстанцы платили 2 МРП (5 834 тенге на 2021 год). За повторное нарушение – 5 МРП (14585 тенге).

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Теперь же, с 1 июля 2021 года размер наказания составляет 10 МРП для физических лиц, или 29 170 тенге, на уходящий год.

В 2022 году, согласно новым значениям МРП, сумма штрафа составит уже 30 630 тенге. А повторное нарушение в течение года обойдется уже в 20 МРП – 61 260 тенге.

Юридические лица рискуют получить штраф в размере 100 МРП, что в наступающем году будет равно 306 300 тенге. Повторное наказание составит 200 МРП (612 600 тенге).

Штрафы, связанные с пандемией

Напомним, что в Казахстане некоторым специалистам запретили ходить на работу без прививки. Они должны пройти обязательную вакцинацию.

За допуск на работу без вакцины работодателей планировали наказывать следующими штрафами (пункт 3 статьи 462 КоАП):

должностным лицам – 15 МРП, или 43 775 тенге на 2021 год. А в новом году сумма достигнет 45 945 тенге ;

на 2021 год. А в новом году сумма достигнет ; субъектам малого бизнеса и некоммерческим организациям – 100 МРП, что равно 291 700 тенге на текущий, и 306 300 тенге – на 2022 год;

на текущий, и – на 2022 год; среднему бизнесу – 200 МРП, что в следующем году составит 612 600 тенге ;

; крупному бизнесу – 500 МРП, или 1 531 500 тенге на 2022 год.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Однако из-за этого возник вопрос с фиктивными документами: некоторые казахстанцы начали подделывать или покупать паспорта вакцинации.

Напоминаем, что за это грозит уже уголовное наказание (385 статья Уголовного кодекса):

За подделку – 2 000 МРП (это 6 126 000 тенге в 2022 году) или исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до двух лет, лишение свободы на тот же срок.

в 2022 году) или исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, ограничение свободы на срок до двух лет, лишение свободы на тот же срок. За покупку паспорта вакцинации – штраф в размере до 160 МРП (490 080 тенге в 2022 году) или исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, арест на срок до 40 суток.

Штрафы для бизнеса

Предприниматели в уходящем 2021 году столкнулись с новыми требованиями.

Например, они обязательно должны иметь возможность принимать безналичные платежи. За отказ им грозит предупреждение (195 статья КоАП).

А повторное нарушение в течение года после предупреждения влечет штраф (суммы на 2022 год):

для малого бизнеса – 40 МРП, или 122 520 тенге;

для среднего бизнеса – 60 МРП, или 183 780 тенге;

для крупного бизнеса – 80 МРП, или 245 040 тенге.

Исключение предусмотрено для предпринимателей, которые не имеют возможности использовать POS-терминалы из-за отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования в их местности.

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Также в уходящем году введены изменения в сфере торговли табачными изделиями: сигареты, нагревательный табак и курительные смеси запрещено выставлять на витрине.

За нарушение установлены следующие штрафы (455 статья КоАП):

физическим лицам – 60 МРП, или 183 780 тенге на 2022 год;

на 2022 год; должностным лицам – 80 МРП, что равно 245 040 тенге в новом году;

в новом году; бизнесу – от 120 до 450 МРП (от 367 560 до 1 378 350 тенге), в зависимости от размеров субъекта предпринимательства.

Эти нормы были приняты в 2021 году, а с ростом размеров МРП на 2022 год увеличатся и суммы штрафов. Поэтому следует учитывать данные поправки, чтобы не столкнуться с наказанием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947331-kakie-novye-shtrafy-byli-vnedreny-v-2021-godu-v-kazahstane/