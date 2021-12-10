От 1200 до 250 тысяч тенге: во сколько обойдется алматинцам новогодняя елка

На рынках Алматы уже идет новогодняя торговля. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За три недели до Нового года у казахстанцев уже есть возможность озаботиться покупкой главного праздничного атрибута - новогоднего дерева. Прилавки рынков и магазинов к этому готовы, несмотря на то, что закуп ассортимента дался продавцам в этом году сложнее, чем обычно, передает корреспондент NUR.KZ.

Прилавки с праздничным новогодним декором уже занимают значительную площадь на крытых рынках Алматы. Несмотря на то, что ассортимент у продавцов мало чем отличался друг от друга, цены у всех разные.

Например, одинаковая искусственная елка среднего размера у одного продавца могла стоить 15 тысяч тенге, у другого - уже под 20 тысяч. Сейчас на рынках можно найти только искусственные деревья. Как говорят сами торговцы, натуральные ели появятся после 20-го числа, непосредственно перед праздником.

Главные атрибуты Нового года пока не вызывают большого ажиотажа у алматинцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом, найти для себя аналог вечнозеленого дерева на рынке можно под любой запрос и под любой карман. Есть как самые маленькие искусственные ели, которыми можно украсить прикроватную тумбочку дома или стойку ресепшн в офисе, так и елки средних размеров, под которые удобно складывать подарки.

Первые имеют очень демократичную цену - от 1200 до 2500 тенге. Вторые - от 15 до 30 тысяч тенге. Елки чуть выше средней высоты обойдутся уже в 40-60 тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на самые высокие двухметровые искусственные деревья варьируются в зависимости от степени декора ели. Простые зеленые деревья - примерно 100-115 тысяч тенге. Ели с "заснеженными" ветками стоят дороже - 120-130 тысяч тенге.

А если ветки достаточно густые и на них есть не только "снег", но и "шишки", то такое дерево будет стоить уже от 150 тысяч тенге. Самыми дорогими являются высокие елки, на которых представлены все элементы декора и которые, по утверждениям продавцов, являются "качественнее", чем другие. Такие будут стоить уже от 200 до 250 тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В одном из отделов нам удалось обнаружить самые низкие цены на искусственные деревья. 8500 - за среднюю ель и 13 тысяч тенге за ель повыше. Ассортимента в отделе почти не осталось, все распродано.

"Это все, что осталось. Мы продаем, как в розницу, так и оптом. Продавцы со всего города закупались у нас. Цену такую ставим, потому что работаем напрямую с заводом-изготовителем из Китая. Уже много лет сотрудничаем с этим производителем. Но в этом году ждали товар очень долго, потому что вагоны застряли на границе. Слышали о том, что теперь такие проблемы будут постоянно", - рассказали продавцы.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проблемы с поставками из Китая побудили некоторых продавцов сменить поставщика. На ассортименте это не сказалось, зато сказалось на ценах.

"Мы тоже раньше закупали все из Китая. А потом, когда узнали, какие в этом году у всех проблемы, решили заказать товар из России. Это намного выгоднее. За растаможку платить не надо. Поэтому у нас дешевле, чем в других отделах. А качество ничуть не хуже", - рассказала владелица отдела.

Цены в этом отделе действительно отличались от других. Высокое дерево, которое в других отделах могло стоить от 100 тысяч тенге, в этом можно было купить за 55 тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как утверждают продавцы, пандемия и связанный с ней кризис никак не сказались на интересе и покупательской способности алматинцев. Люди, как приобретали праздничный декор, так и делают это до сих. Наоборот, многие даже стали делать это чаще.

Возможно, из-за того, что постоянные карантинные ограничения вынудили людей встречать Новый год дома. Правда, за все время пока корреспонденты NUR.KZ находились на рынке, нам не встретился ни один человек, который бы приобрел среднюю или большую елку.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сами покупатели говорят, что намного проще и дешевле купить гирлянду или какой-нибудь другой небольшой атрибут праздника, чем тратить несколько десятков тысяч тенге на искусственное дерево.

Большой популярностью в этом году пользуются гирлянды из прозрачных шаров с миниатюрными "заснеженными" елочками внутри. Такая может обойтись семейному бюджету в пять или шесть тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Интересно, что символ 2022 года, черный водяной тигр, на прилавках рынка представлен очень мало. Его можно встретить разве что на упаковочной бумаге или на праздничных пакетах.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается других торговых точек, то в крупной международной сети магазинов стройматериалов и домашнего декора цены не сильно отличались от цен базара. В чем-то они оказались даже доступнее. Например, там можно купить самую маленькую елочку за три тысячи тенге и средней высоты ель за 17 тысяч тысяч тенге.

При этом в ассортименте магазина представлены двухметровые искусственные деревья за 40 тысяч тенге. Самое высокое дерево, ель "Сибирячка-light" (240 см) стоит 63 тысячи тенге. А вот искусственная ель "Ладога" пониже, чем "Сибирячка" (всего 150 см), но является самой дорогой в магазине и стоит 65 тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Корреспонденты NUR.KZ также побывали в самом "элитном" ТРЦ Алматы, в котором представлено много люксовых брендов. Здесь элементы новогоднего декора можно приобрести в двух местах: в популярной сети магазинов книг и игрушек, а также в местном супермаркете с деликатесами.

Искусственных деревьев здесь представлено немного и цены на них не самые доступные: от 85 до 210 тысяч тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается остального декора, то в элитном супермаркете он ожидаемо оказался намного дороже, чем на рынке. Например, венок из еловых "веток" и "шишек" можно приобрести за 20 400 тенге. Если на рынке за шесть тысяч тенге можно было купить целую гирлянду, то в супермаркете за 6 950 тенге доступна к покупке одна елочная игрушка в виде бутылки шампанского.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что, по словам продавцов, живых елок на прилавках стоит ожидать не раньше 20-х чисел декабря, у алматинцев все-таки есть возможность уже сейчас украсить свой дом живым деревом. Причем сделать это можно самым экологичным образом.

На сайтах объявлений продают живые деревья в горшках. Такие елки можно держать внутри дома, а можно высадить у себя во дворе и таким образом помочь природе. Цены на натуральные деревья в горшках зависят от размеров. Самые маленькие - от трех тысяч тенге. Средней высоты деревья - примерно 60 тысяч тенге. Высокие и пышные елки - от 100 тысяч тенге.

Также такое дерево можно взять в аренду на время праздников. Как пишут на сайтах объявлений, цена аренды составляет 70% стоимости дерева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946044-ot-1200-do-250-tysyach-tenge-vo-skolko-oboydetsya-almatintsam-novogodnyaya-elka/