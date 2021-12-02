Особняк из фильма "Один дома" был выставлен для бронирования на Airbnb

Дом семьи Маккалистеров. Фото: Airbnb

Дом семьи Маккалистеров из фильма "Один дома" был выставлен на сайте Airbnb.

Теперь каждый желающий имеет возможность забронировать на праздники особняк из сверхпопулярного рождественского фильма. Описание к объявлению было написано от старшего брата Кевина - Базза Маккалистера.

Дом Маккалистеров. Фото: Airbnb

Дом Маккалистеров. Фото: Airbnb

К слову, в этом особняке снимались все две части оригинальной картины с участием Маколея Калкина.

В описании от имени старшего брата главного героя говорится, что вся семья снова уезжает в путешествие на рождественские каникулы.

"Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну бригаду озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно бегать в доме моего детства 12 декабря", - гласит сообщение.

Забронировавшим предлагается отведать пиццу и макароны с сыром, а также собрать Lego. На данный момент подать заявку можно на один день. Бронирование будет открыто с 7 декабря, а цена за пребывание все еще не указана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944864-osobnyak-iz-filma-odin-doma-byl-vystavlen-dlya-bronirovaniya-na-airbnb/