За сколько казахстанцы покупают подержанные смартфоны

Иллюстративное фото: Pixabay

В эти предновогодние месяцы одним из самых продаваемых товаров на сайте частных объявлений является мобильный телефон. Подержанные гаджеты от каких производителей и за какую цену предпочитают покупать казахстанцы, узнали журналисты Нурфин.

Мобильные телефоны уже много лет являются одним из самых желанных подарков на праздники. При этом желания, потребности и возможности у всех разные.

Значительно сэкономить при покупке дорогого смартфона или более дешевого кнопочного телефона можно, воспользовавшись сайтом частных объявлений.

При этом стоит помнить, что покупка подержанного товара «с рук» не подразумевает наличие гарантии и выдачу чека, не исключает неисправностей и несет еще ряд рисков, которые покупатель должен оценить.

Какие подержанные «мобильники» пользуются спросом

Согласно данным сервиса объявлений OLX, за 10 месяцев 2021 года на всей территории Казахстана посредством данного сайта было продано 755 423 мобильных телефона, что почти на 20% больше продаж 2020 года.

Самым продаваемым брендом стал Apple, на долю которого приходится 43% от объема проданных подержанных смартфонов или 332 091 гаджет.

Далее по популярности идут телефоны от Samsung – 220 313 или 29%, Xiaomi – 81 996 или 11%, Huawei – 40 872 или 5% и Nokia – 9 914 или 1%.

«Мобильников» остальных марок было продано еще 70 237 или чуть более 9% от объема продаж.

Для сравнения, с января по октябрь прошлого года было продано 627 155 мобильных телефонов. 230 387 (37%) от Apple, 191 030 – Samsung (30%), 53 111 – Xiaomi (9%), 42 688 – Huawei (7%), 10 876 – Nokia (2%).

То есть, Apple и Xiaomi в текущем году удержали и увеличили свои доли рынка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а Samsung, Huawei и Nokia незначительно потеряли их, при этом сохраняя динамику продаж.

Согласно данным, полученным в результате исследования, доля Samsung, Huawei и Nokia уменьшилась в среднем на 1,5%, доля продаж других марок – более, чем на 7%. Аналитики считают, что, скорее всего, значительная часть долей перечисленных брендов отошли к Apple.

Иллюстративное фото: Freepik

Телефон, как подарок на Новый год

Аналитика 2020 года также показала, что основной объем продаж мобильных телефонов приходится на предновогодние месяцы. Так в ноябре и декабре 2020 года было продано 140 586 единиц данной техники.

Доли, приходящиеся на разные бренды, при этом остались практически на том же уровне. То есть новогоднее настроение никак не повлияло на предпочтения покупателей.

Эксперты предполагают, что по итогам этого года в преддверии новогодних праздников казахстанцы купят на сервисе частных объявлений около 350 тысяч мобильных телефонов.

Сколько стоят подержанные телефоны

При этом состояние телефонов, продающихся «с рук», может быть совершенно разное – от техники, которая для дальнейшей эксплуатации требует больших вложений, до совсем новых смартфонов.

Цена при этом зависит от состояния телефона, популярности бренда и других факторов.

Например, подержанный смартфон от самого популярного бренда Apple в среднем по Казахстану в 2021 году стоит 105 800 тенге. В прошлом году его средняя цена составляла 78 000 тенге.

Остальные модели в два и более раз дешевле. Второй по популярности бренд Samsung в среднем стоит 42 400 тенге (38 599 тенге в прошлом году), а Xiaomi при этом опережает по средней цене – 48 440 тенге (46 700 тенге).

Средняя стоимость подержанных смартфонов Huawei в этом году наоборот понизилась до 30 000 тенге против 34 900 тенге в прошлом.

А «мобильники» Nokia отличаются стабильностью. В этом году их средняя стоимость составила 9 800 тенге, а в прошлом – 9 400 тенге.

Напомним, что, согласно Закону «О защите прав потребителей», казахстанцы не имеют права без причин возвращать в магазины абонентские устройства сотовой связи, в частности, мобильные телефоны и смартфоны, даже если после их покупки прошло менее двух недель.

В том числе поэтому среди частных объявлений можно найти совсем новые подержанные телефоны по достаточно привлекательной цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944110-za-skolko-kazahstantsy-pokupayut-poderzhannye-smartfony/