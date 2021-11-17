Как не потерять деньги, покупая иностранные авто, рассказали в полиции Казахстана

Иллюстративное фото: Freepik

Пытаясь найти более выгодные варианты, казахстанцы могут рассматривать покупку автомобилей с иностранной учетной регистрацией. Какие схемы при этом могут применить мошенники и как не остаться без денег, читайте в материале Нурфин.

Похищенные в других странах машины могут быть привезены и проданы по более низким ценам казахстанцам.

Так, на ноябрь 2021 года было обнаружено 231 транспортное средство, которое ранее числилось в угоне в других странах СНГ.

Машин с российской учетной регистрацией на территории Казахстана насчитывается около 210 тыс. единиц, включая угнанные и находящиеся в розыске.

Как указывает сайт Polisia.kz, казахстанцам следует помнить о распространенных способах обмана и правилах безопасной покупки машины.

Схемы злоумышленников

Как сообщает сайт полиции Казахстана, мошенники могут использовать две схемы для обмана покупателей.

В первом случае они приобретают автомобиль в РФ через кредитование или лизинг. При этом документы оформляются на подставное лицо.

Далее транспортное средство перевозится в Казахстан. При этом пересекается граница просто, так как ежемесячные платежи по займу в первые месяцы еще оплачиваются. Поэтому авто пока не числится в розыскных списках.

В итоге машина перепродается с официальным оформлением на имя казахстанских покупателей.

А кредитор, после того как оплата перестает поступать, пишет заявление в полицию о розыске транспортного средства. Соответственно, у нового владельца могут возникнуть трудности из-за этого.

Во втором случае мошенники оформляют длительную аренду автомобиля и также перепродают в Казахстан по выгодным ценам.

Как и в первом случае, арендодатели начинают поиск авто и обращаются в правоохранительные органы.

Иллюстративное фото: Freepik / wirestock

Правильная покупка авто с иностранными номерами

Чтобы избежать подобных проблем и не остаться в итоге без денег и автомобиля, необходимо правильно оформлять процедуру покупки.

То есть нужно официально снять авто с учета в иностранном уполномоченном органе, где будут проведены соответствующие проверки.

А потом нужно зарегистрировать машину уже на территории Казахстана.

Напомним, что казахстанские владельцы машин с российским и другим иностранным учетом могут передвигаться по территории Казахстана.

Однако для этого им необходимо раз в год выезжать за пределы страны на 30 дней и проходить технический осмотр по месту госрегистрации.

А если приобретенное авто окажется снято с российского или другого учета, то необходимо официально зарегистрировать машину на имя нового владельца в Казахстане.

При этом автовладельцы понесут сопутствующие расходы на регистрацию иностранного авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1942429-kak-ne-poteryat-dengi-pokupaya-inostrannye-avto-rasskazali-v-politsii-kazahstana/