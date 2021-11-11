Казахстан оказался в списке стран с самыми низкими ценами на автомобили

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя стоимость одной и той же модели автомобиля в разных странах мира может отличаться в десятки раз. В Казахстане при этом наблюдаются относительно низкие цены. С глобальным рейтингом стоимости авто знакомились журналисты Нурфин.

В разных странах мира очень часто различается стоимость автомобилей. В связи с этим автолюбители иногда пригоняют машины из-за границы, где они дешевле.

Насколько отличаются средние цены на авто, мы узнали из глобальной базы данных Numbeo. Для сравнения здесь представлены две модели - Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline и Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort или аналогичные новые автомобили.

Средние цены на эти машины указаны в 109 странах мира. Отметим, что данные в глобальной базе обновляются не реже чем раз в полгода.

Страны с самыми высокими ценами на автомобили

Согласно данным глобальной базы, дороже всего Volkswagen указанной модели или аналогичный новый автомобиль в среднем стоит в Сингапуре. В перерасчете на казахстанскую валюту по актуальному курсу – 38 264 611,68 тенге.

На втором месте располагается Иран со средней стоимостью 25 480 205,44 тенге.

В пятерку стран с самыми высокими средними ценами также вошли: Вьетнам – 18 982 774,83 тенге, Израиль – 18 595 407,56 тенге и Палестина - 18 195 654,54 тенге.

В большинстве указанных стран дороже стоит и Toyota указанной модели или аналогичный новый автомобиль. На первых двух местах опять же оказались Сингапур и Иран – 34 565 452,35 тенге и 27 719 009.01 тенге, соответственно.

Далее идут: Эфиопия – 19 954 684,76 тенге, Непал – 19 362 941,73 тенге и Израиль – 18 839 142,86 тенге.

Страны с самыми низкими ценами на автомобили

Самая низкая средняя цена на Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline или аналогичный новый автомобиль из 109 участников рейтинга представлена в африканском государстве Гана – 4 213 761,52 в перерасчете на тенге.

То есть здесь машина данной модели в среднем стоит в девять раз дешевле, чем в Сингапуре.

Иллюстративное фото: Getty Images / alfexe

В пятерку стран с самыми низкими ценами также вошли: Индия – 5 229 275,95 тенге, Пакистан – 5 623 512,46 тенге, Нигерия – 6 227 705,33 тенге и Кения – 6 350 467,02 тенге.

Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort или аналогичный новый автомобиль дешевле всего в среднем стоит также в Гане – 3 230 550,50 тенге.

На втором месте располагается Кения со средней стоимостью 6 142 633,56 тенге.

А на остальных местах в пятерке с самыми низкими средними ценами на указанную модель японского производства или ее новый аналог расположились другие страны: Ливия – 6 825 989,86 тенге, Чили – 7 057 594,18 тенге и Ирак – 7 166 796,39 тенге.

Цены на авто в Казахстане и приграничных странах

Казахстан стабильно входит в четверть стран данного рейтинга с самыми низкими ценами.

Средняя стоимость Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline или аналогичного нового автомобиля здесь составляет 7 000 000 тенге. И это 11 место рейтинга по возрастанию показателя.

Среди соседних стран дешевле только в Узбекистане – 6 350 671,32 тенге. В Китае средняя стоимость указанной или аналогичной новой модели составляет 9 397 076,17 тенге, в России – 9 039 106,77 тенге.

Среди других стран Евразийского экономического союза где-то рядом с Казахстаном располагается Беларусь – 7 023 531,84 тенге. А в Армении такая машина в среднем стоит 10 357 991,55 тенге.

Данные о ценах в Кыргызстане и Туркменистане в глобальной базе данных зафиксированы не были.

По стоимости Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort в данном рейтинге Казахстан опустился немного ниже – на 22 место. Средняя стоимость данного автомобиля или его нового аналога здесь составляет 8 668 753,33 тенге.

Среди вышеуказанных стран дешевле он также только в Узбекистане – 8 042 726,49 тенге.

Далее по возрастания средней цены: Китай – 8 861 849,77 тенге, Беларусь – 9 645 118,91 тенге, Россия – 9 978 946,69 тенге и Армения – 10 352 587,38 тенге.

Отметим, что в зависимости от региона, года выпуска автомобиля и курса валют средние цены могут отличаться от фактических на конкретные автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941517-kazahstan-okazalsya-v-spiske-stran-s-samymi-nizkimi-tsenami-na-avtomobili/