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      Кристина Лукашева
      Редактор

      Сколько денег из Нацфонда выплатили казахстанским детям с начала года

      Опубликовано:

      Копилка в форме дома, куда кладут монеты
      Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Едином накопительном пенсионном фонде раскрыли, сколько казахстанцев воспользовались средствами из Нацфонда и на какие цели они были направлены, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале ЕНПФ сообщили, что с 1 февраля 2024 года по 1 октября 2026 года выплаты в рамках программы "Национальный фонд - детям" получили 407 145 казахстанцев. В общей сложности они получили более 88,86 млн долларов (свыше 39,5 млрд тенге).

      "Из них 267 986 получателям перечислено 58,29 млн долларов (больше 26 млрд тенге) на улучшение жилищных условий, а 139 159 получателям - 30,57 млн долларов (свыше 13 млрд тенге) на оплату образования", - отметили в фонде.

      Если рассматривать статистику с начала года, то по состоянию на 1 октября выплаты получили 211 748 казахстанцев на общую сумму 57,59 млн долларов (больше 26 млрд тенге). При этом 145 981 получателю в целях улучшения жилищных условий перечислено более 38,86 млн долларов (свыше 17 млрд тенге), а 65 767 получателям на оплату образования - 18,73 млн долларов (более 8 млрд тенге).

      Отмечается, что средства перечислены уполномоченным операторам для последующего зачисления на банковские счета заявителей.

      "Получатель целевого назначения может использовать как всю доступную сумму, так и ее часть. Неиспользованные средства продолжают храниться на целевом накопительном счете (ЦНС) в течение 10 лет. По истечении этого срока оставшаяся сумма переводится на индивидуальный пенсионный счет получателя для учета добровольных пенсионных взносов", - заключили в ЕНПФ.

      Напомним, в Казахстане с 2024 года действует программа "Национальный фонд – детям". В рамках нее каждый несовершеннолетний гражданин страны уже третий год получает часть инвестиционного дохода Нацфонда.

      В первый год было начислено 100,52 доллара, во второй - 129,38 доллара, а в третий - 130,71 доллара.

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      Сколько денег из Нацфонда выплатили казахстанским детям с начала года

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