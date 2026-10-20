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      Редактор рубрики Финансы

      Чем грозит отмена "декретных" выплат для отцов в Казахстане, рассказал аналитик

      Опубликовано:

      Семья считает бюджет
      Семья считает деньги. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

      Мужчин хотят исключить из списка получателей выплат по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Это грозит некоторым семьям потерей реальной господдержки. Подробнее – на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • С 1 января 2027 года в Казахстане соцвыплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет будут назначать только матерям, отцам останется лишь неоплачиваемый отпуск.
      • Аналитик Андрей Чеботарев предупреждает, что это создаст дискриминацию: работодатели станут воспринимать женщин детородного возраста как «рискованных» сотрудников.
      • По мнению Чеботарева, мера «идёт поперёк мирового тренда», где отцам всё чаще доступен оплачиваемый отпуск, и посылает негативный сигнал инвесторам.

      В Казахстане с 1 января 2027 года реформируется сфера социальной поддержки населения: пособия становятся более адресными, а их получателей также проверяют на соответствие условиям назначения выплат.

      Например, одним из изменений является вопрос назначения пособия и социальной выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Так, ранее в Минтруда объяснили, что соцвыплаты могут быть назначены только матерям.

      В свою очередь отцам остается доступным лишь отпуск по уходу за ребенком, который они могут оформить без денежных выплат и самостоятельно осуществлять уход за ним.

      Как отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев в Telegram-канале Finance.kz, в результате возникает дискриминация по половому признаку. Но что еще важнее – женщины и семьи могут испытывать из-за этого финансовые трудности.

      Экономические последствия новой нормы

      По действующим на 2026 год условиям, мужчины могут получать соцвыплаты по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 года. Это позволяет семьям решить, кому лучше оставаться дома, а кому – продолжать работать.

      Купюра внутри детской бутылочки
      Деньги в бутылочке. Иллюстративное фото: simarik/Getty Images

      Такой выбор позволяет найти наиболее выгодный для семьи вариант – обычно именно один из супругов с высоким заработком продолжает работать, чтобы не снижать доходы семьи. И это могли быть женщины. Но теперь, по мнению аналитика, ситуация для них окажется сложной.

      "У этого есть чисто экономическое последствие в снижении гендерного равенства. Когда пособие (соцвыплата – прим. ред.) привязано только к матери, работодатель читает это однозначно – в декрет уйдет она, не он. Без вариантов.

      Значит при найме и повышении женщина детородного возраста автоматически становится "рискованным" сотрудником", – отмечает аналитик.

      Соответственно, по его мнению, могут возникать трудности при трудоустройстве женщин.

      При этом аналитик указывает, что последние 20 лет в мире наблюдается противоположный казахстанскому тренд – отцам становится доступным оплачиваемый отпуск, чтобы риск декрета распределялся между обоими родителями и работодатели не ущемляли женщин.

      "Мера, которая публично лишает отцов права на оплачиваемый уход, идет поперек мирового тренда. Даже если формальный балл в том или ином индексе дрогнет не сразу, сигнал очень четкий – Казахстан движется против течения. Интересный сигнал для инвесторов", – заключает Андрей Чеботарев.

      Напомним, ранее депутат заявила, что работающим казахстанкам сохранят декретные независимо от дохода семьи.

      В свою очередь мы рассказывали, какие пособия будут получать казахстанцы даже с высокими доходами.

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      Чем грозит отмена "декретных" выплат для отцов в Казахстане, рассказал аналитик

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