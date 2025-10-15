jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Как получить выплату после увольнения с работы в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина ищет работу.
      Женщина ищет работу. Иллюстративное фото: pixabay.com

      В Казахстане можно оформить соцвыплату из ГФСС в связи с потерей работы. В текущем году впервые ее оформило порядка 240,5 тыс. человек. Подробности о господдержке читайте на NUR.KZ.

      Во втором квартале 2025 года в стране насчитывалось почти 449 тыс. безработных граждан. В целом по стране уровень безработицы был равен 4,6%.

      В Казахстане при этом не существует государственного "пособия по безработице", но есть аналог в виде соцвыплаты по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Получить ее могут только граждане, которые трудились официально.

      Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября 2025 года численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы достигла 285,2 тыс. человек. Всего им было выплачено 95 млрд тенге.

      Отметим, что 240,5 тыс. человек получили выплату впервые в 2025 году. Проще говоря, они потеряли работу, но получили компенсацию именно в этом году.

      Что нужно знать о соцвыплате:

      • срок, в течение которого можно получать выплату – от 1 до 6 месяцев;
      • размер выплаты – зависит от стажа участия в системе социального страхования и потерянной зарплаты, составляет до 45% от потерянного дохода;
      • можно повторно оформить, но размер выплаты станет намного меньше;
      • назначается независимо от причины потери работы.

      Чтобы оформить "пособие по безработице", уволенный работник должен пройти небольшую процедуру:

      • авторизоваться на портале электронного правительства;
      • выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу" в разделе "Трудоустройство и занятость";
      • заказать услугу, заполнить заявку и подписать ее с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

      После этого карьерный центр в течение дня предложит подходящие вакансии, но, если их не получится найти, то в течение 3 рабочих дней гражданину присвоят статус безработного и отправят SMS-сообщение с предложением оформить соцвыплату из ГФСС.

      Также напомним, оформить эту соцвыплату можно и через электронную биржу труда.

      А ранее аналитики сравнили количество зарегистрированных безработных в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

