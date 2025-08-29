Сколько выплачивают казахстанцам на подготовку детей к школе

Некоторым казахстанцам положены выплаты, которые можно использовать на подготовку детей к школе. Всего в этом году родителям перечислили 25,3 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2025 году подготовить ребенка к школе стало проблематичнее, ведь из-за роста цен на школьные принадлежности сильно выросли и расходы казахстанцев. Ранее аналитики подсчитали, что на одного ребенка казахстанцам в этом году придется потратить в среднем 120 тыс. тенге.

Такая сумма может быть неподъемной для некоторых родителей. В связи с этим фонд "Всеобуч" помогает нуждающимся семьям и выделяет им средства на детей.

Министерство просвещения РК отмечает, что в этом году поддержку получили уже более 500 тыс. детей. Среди них сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей и получающих адресную социальную помощь, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Минимальный размер выплаты с 2023 года вырос в 2,5 раза и в этом году составил 46 228 тенге на одного ребенка. Впрочем, в некоторых регионах суммы гораздо больше.

Например, в Алматы родителям выплачивают по 55 000 тенге, в Жамбылской области – 53 117 тенге, а в Павлодарской чуть больше – 53 663 тенге. Всего же фонд передал нуждающимся в помощи казахстанцам порядка 25,3 млрд тенге.

Эти деньги можно потратить на приобретение формы, обуви и школьных принадлежностей. Казахстанцы, которые получат деньги, обязаны предоставить документы, подтверждающие покупку необходимых вещей для ребенка.

Напомним, ранее матпомощь оказывалась через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей, однако в итоге было решено перевести поддержку в денежный формат.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.