Сколько стоит подготовка к школе в 2025 году
Стоимость школьных товаров сильно выросла в Казахстане, поэтому подготовка к новому учебному году выйдет в серьезную сумму – в среднем по 120 тыс. тенге на ребенка. Подробности читайте на NUR.KZ.
К августу инфляция в Казахстане достигла 11,8%. Как отмечает портал Finprom, цены на школьные товары за год выросли на 10-14%: детская одежда подорожала на 9,8%, обувь – на 13,5%-13,6%, а канцелярские товары – на 2,9%.
Другими словами, вместе с ростом цен сильно выросла и стоимость подготовки к школе. Как отмечают аналитики, итоговая сумма будет зависеть от того, где именно закупаются казахстанцы.
Средний чек в обычных магазинах для девочек в этом году выходит примерно в 112 тыс. тенге. В эту сумму входит как школьная одежда, так и различные принадлежности, которые понадобятся во время учебы. Для мальчиков ценник чуть выше – 119,7 тыс. тенге.
Что касается уже привычных для граждан маркетплейсов, то здесь средний чек немного больше:
- у девочек – 122,6 тыс. тенге;
- у мальчиков – 143,2 тыс. тенге.
Что входит в эту сумму
Главные статьи расходов в этом году для казахстанцев – одежда и рюкзаки. В среднем сумка для ребенка обойдется в районе 11 тыс. тенге, но на маркетплейсах есть и те, что стоят 1,5 млн тенге.
Расходы на мальчиков выше из-за пиджаков – средний чек здесь в районе 18-23 тыс. тенге.
|Стоимость подготовки к школе в 2025 году
|Товар
|Магазины (тыс. тг)
|Маркетплейсы (тыс. тг)
|Для девочек
|Набор канцтоваров (50 предметов)
|10,7
|9,4
|Тонкие тетради 12 л., 20 шт.
|0,8
|1,2
|Предметные тетради, 10 шт.
|2,2
|2,3
|Рюкзак с ортопед. спинкой
|10,9
|11
|Кроссовки на физкультуру, 1 пара
|7,7
|8,7
|Футболка белая, 2 шт.
|3,6
|4,3
|Колготки школьные, 3 шт.
|7,8
|10,8
|Блузка с длинным рукавом, 2 шт.
|13,2
|19,8
|Юбка, 1 шт.
|7,3
|5,7
|Сарафан, 1 шт.
|9,5
|12
|Брюки, 1 шт.
|8
|7,8
|Туфли, 1 пара
|10,5
|14,2
|Спортивный костюм, 1 шт.
|10
|17,2
|Кофта тёплая, 1 шт.
|8,3
|8,5
|Банты белые, 2 шт.
|1,5
|2,7
|Итого
|112
|122,6
|Для мальчиков
|Набор канцтоваров (50 предметов)
|10,7
|9,4
|Тонкие тетради 12 л., 20 шт.
|0,8
|1,2
|Предметные тетради, 10 шт.
|2,2
|2,3
|Рюкзак с ортопед. спинкой
|9,1
|10,8
|Кроссовки на физкультуру, 1 пара
|6,6
|8,7
|Футболка белая, 2 шт.
|3,6
|4,3
|Подштанники тёплые, 2 шт.
|7,8
|4,9
|Носки, 5 пар
|5
|5,1
|Мужские брюки, 1 шт.
|11,2
|10,2
|Мужской пиджак, 1 шт.
|18
|23
|Спортивный костюм, 1 шт.
|10
|17,4
|Жилет тёплый, 1 шт.
|9
|7,2
|Галстук, 1 шт.
|2,5
|2,9
|Туфли, 1 пара
|8,8
|13,6
|Ремень кожаный, 1 шт.
|2,7
|3,3
|Итого
|119,7
|143,2
|Источник: ranking.kz
Собрать ребенка к школе в 2025 году стало заметно дороже. При этом у казахстанцев по-прежнему остается возможность сэкономить: офлайн-магазины пока выгоднее маркетплейсов, а если закупка происходит на рынках, то всегда можно попробовать поторговаться и сбить цену еще сильнее.
Ранее мы собрали советы для казахстанцев, которые хотят сэкономить на подготовке к школе, но при этом не пострадать из-за низкого качетства вещей.
Также недавно стало известно о том, кто из казахстанцев может получить матпомощь для подготовки ребенка к школе.
