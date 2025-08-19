jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Сколько стоит подготовка к школе в 2025 году

      Опубликовано:

      Канцтовары лежат на долларовых банкнотах
      Канцелярские товары и деньги. Иллюстративное фото: Mukhina1/Getty Images

      Стоимость школьных товаров сильно выросла в Казахстане, поэтому подготовка к новому учебному году выйдет в серьезную сумму – в среднем по 120 тыс. тенге на ребенка. Подробности читайте на NUR.KZ.

      К августу инфляция в Казахстане достигла 11,8%. Как отмечает портал Finprom, цены на школьные товары за год выросли на 10-14%: детская одежда подорожала на 9,8%, обувь – на 13,5%-13,6%, а канцелярские товары – на 2,9%.

      Другими словами, вместе с ростом цен сильно выросла и стоимость подготовки к школе. Как отмечают аналитики, итоговая сумма будет зависеть от того, где именно закупаются казахстанцы.

      Средний чек в обычных магазинах для девочек в этом году выходит примерно в 112 тыс. тенге. В эту сумму входит как школьная одежда, так и различные принадлежности, которые понадобятся во время учебы. Для мальчиков ценник чуть выше – 119,7 тыс. тенге.

      Что касается уже привычных для граждан маркетплейсов, то здесь средний чек немного больше:

      • у девочек – 122,6 тыс. тенге;
      • у мальчиков – 143,2 тыс. тенге.

      Что входит в эту сумму

      Главные статьи расходов в этом году для казахстанцев – одежда и рюкзаки. В среднем сумка для ребенка обойдется в районе 11 тыс. тенге, но на маркетплейсах есть и те, что стоят 1,5 млн тенге.

      Расходы на мальчиков выше из-за пиджаков – средний чек здесь в районе 18-23 тыс. тенге.

      Стоимость подготовки к школе в 2025 году
      Товар Магазины (тыс. тг) Маркетплейсы (тыс. тг)
      Для девочек
      Набор канцтоваров (50 предметов) 10,7 9,4
      Тонкие тетради 12 л., 20 шт. 0,8 1,2
      Предметные тетради, 10 шт. 2,2 2,3
      Рюкзак с ортопед. спинкой 10,9 11
      Кроссовки на физкультуру, 1 пара 7,7 8,7
      Футболка белая, 2 шт. 3,6 4,3
      Колготки школьные, 3 шт. 7,8 10,8
      Блузка с длинным рукавом, 2 шт. 13,2 19,8
      Юбка, 1 шт. 7,3 5,7
      Сарафан, 1 шт. 9,5 12
      Брюки, 1 шт. 8 7,8
      Туфли, 1 пара 10,5 14,2
      Спортивный костюм, 1 шт. 10 17,2
      Кофта тёплая, 1 шт. 8,3 8,5
      Банты белые, 2 шт. 1,5 2,7
      Итого 112 122,6
      Для мальчиков
      Набор канцтоваров (50 предметов) 10,7 9,4
      Тонкие тетради 12 л., 20 шт. 0,8 1,2
      Предметные тетради, 10 шт. 2,2 2,3
      Рюкзак с ортопед. спинкой 9,1 10,8
      Кроссовки на физкультуру, 1 пара 6,6 8,7
      Футболка белая, 2 шт. 3,6 4,3
      Подштанники тёплые, 2 шт. 7,8 4,9
      Носки, 5 пар 5 5,1
      Мужские брюки, 1 шт. 11,2 10,2
      Мужской пиджак, 1 шт. 18 23
      Спортивный костюм, 1 шт. 10 17,4
      Жилет тёплый, 1 шт. 9 7,2
      Галстук, 1 шт. 2,5 2,9
      Туфли, 1 пара 8,8 13,6
      Ремень кожаный, 1 шт. 2,7 3,3
      Итого 119,7 143,2
      Источник: ranking.kz

      Собрать ребенка к школе в 2025 году стало заметно дороже. При этом у казахстанцев по-прежнему остается возможность сэкономить: офлайн-магазины пока выгоднее маркетплейсов, а если закупка происходит на рынках, то всегда можно попробовать поторговаться и сбить цену еще сильнее.

      Ранее мы собрали советы для казахстанцев, которые хотят сэкономить на подготовке к школе, но при этом не пострадать из-за низкого качетства вещей.

      Также недавно стало известно о том, кто из казахстанцев может получить матпомощь для подготовки ребенка к школе.

