Государство выдает деньги на школьную форму в Казахстане

Казахстанцы могут получить финансовую поддержку на подготовку детей к школе. На счета родителей уже перечислили 20 млрд тенге. Деньги получили более 430 тыс. детей. Подробности читайте на NUR.KZ.

Подготовка к новому учебному году всегда сопряжена с большими тратами. В 2025 году казахстанским родителям придется потратить еще больше, чем годом ранее – цены на школьные принадлежности сильно выросли.

Бывают такие обстоятельства, что у родителей нет возможности в полной мере обеспечить своего ребенка всем необходимым к началу учебного года, и специально для них работает фонд "Всеобуч", который помогает нуждающимся семьям и выделяет им средства на детей.

Как сообщает Министерство просвещения РК, на текущий момент на счета родителей и законных представителей уже перечислено около 20 млрд тенге для приобретения формы, обуви и школьных принадлежностей.

Поддержку получили уже более 430 тыс. детей – 87% от общего числа получателей. Всего же, как отмечает ведомство, помощь охватит порядка 500 тыс. детей.

При этом в Астане и Шымкенте средства выплачены в полном объеме, а регионы активно перечисляют деньги на счета родителей.

Важно: казахстанцы, которые получат деньги, обязаны предоставить документы, подтверждающие покупку необходимых вещей для ребенка.

Среди получателей: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей и получающих адресную социальную помощь, а также попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Всего выделят примерно 23,1 млрд тенге. При этом размеры выплат определяются в соответствии с региональным бюджетом на основании решения маслихата, но есть минимальная сумма – 46 228 тенге на ребенка.

Напомним, ранее матпомощь оказывалась через предоставление одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей, однако в итоге было решено перевести поддержку в денежный формат.

