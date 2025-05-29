Из-за чего казахстанцы не могут встать в очередь на жилье

Почти половине казахстанцев отказывают в постановке на учет нуждающихся в жилье из-за наличия жилой недвижимости, отсутствия прописки и по другим причинам. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С 24 мая все совершеннолетние казахстанцы, не имеющие жилья, могут встать в очередь на его получение. Сделать это можно через портал Центра обеспечения жильем "Отбасы банка".

Как сообщают в банке, за три дня на портале авторизовалось 1,2 млн пользователей. При этом заявления для постановки на учет поступили от 200 тыс. человек.

Из них почти 84 тыс. заявителей успешно прошли проверку и встали в очередь на жилье. А отказы получили 60 тыс. человек.

Из-за чего казахстанцы не могут встать в очередь

Почти треть заявителей, которые получили отказы, не поставили на учет из-за того, что у них в собственности имеется жилая недвижимость. Напомним, что отсутствие неаварийного жилья в течение последних пяти лет – главное условие постановки в очередь.

Еще 9 тыс. заявителей получили отказ из-за того, что у них отсутствует трехлетняя прописка. Она требуется при постановке на учет в случае, если заявитель живет в Астане, Алматы или Шымкенте.

Почти 23 тыс. отказов было получено из-за того, что мобильные номера заявителей и членов их семей не зарегистрированы в Базе мобильных граждан (БМГ). Регистрация в БМГ нужна для получения сообщений из Единого контактного центра. Напомним, что добавить туда свой номер можно онлайн несколькими способами.

Еще 3,5 тыс. заявителей получили отказ, так как уже стоят в очереди на жилье через систему "Кезекте". И 3,4 тыс. – по итогам проверки прикрепленных документов.

Что нужно учесть перед постановкой в очередь

В "Отбасы банке" подчеркивают, что заявку о постановке в очередь на жилье через портал Центра обеспечения жильем можно подать только со стационарного компьютера. Дело в том, что для этого нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую невозможно использовать через смартфон или планшет.

Напомним, что ЭЦП также можно открыть онлайн.

Если на портале при открытии через компьютер отсутствует кнопка подачи заявления, это значит, что был увеличен масштаб страницы и сайт перешел в адаптивную версию под планшет или мобильное устройство. Для корректной работы рекомендуется сделать масштаб страницы в размере 100%.

Однако с помощью мобильных устройств в данный момент можно ознакомиться со справочной информацией и узнать свой статус в очереди, если граждане ранее вставали на учет нуждающихся в жилье.

Что будет со старой очередью на жилье

При этом напомним, что через систему "Кезекте" ранее могли встать в очередь только представители некоторых категорий. В их число, например, входили лица с инвалидностью 1 и 2 групп, награжденные многодетные матери, ветераны и так далее.

Им не нужно сейчас повторно вставать на учет. Они не потеряют свой номер и статус в действующей очереди.

Вся база очередников будет передана от акиматов в "Отбасы банк" после 17 июня 2025 года. Данный срок обусловлен тем, что нужно обработать все принятые до 24 мая 2025 года заявки и поставить граждан на учет, нуждающихся в жилье.

После этого они будут видеть информацию о своей очереди на портале Центра обеспечения жильем. Казахстанцы, которые встали на учет с 24 мая, смогут отслеживать свой статус там же.

Напомним, что статус очередника, как правило, не дает право на абсолютно бесплатное получение квартир. Нуждающимся гражданам предоставляют инструменты решения жилищного вопроса: субсидирование арендной платы, предоставление съемного жилья от государства, льготную ипотеку и так далее.