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С января 2025 года в Казахстане проведут индексацию пенсий и выплат

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Деньги, смартфон и очки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшнем брифинге в правительстве по ситуации на валютном рынке Казахстана глава Миннацэкономики заявил об индексации пенсий и выплат в 2025-м году, передает корреспондент NUR.KZ.

"По повышению соцвыплат, с января текущего года будет осуществлена ежегодная индексация всех пенсий, пособий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовых пенсий - на 6,5%. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии.

В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%", - заявил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Мы писали, что изменения в республиканском бюджете предусматривают увеличение некоторых важных показателей, включая прожиточный минимум. А они влияют на рост выплат из бюджета.

Ранее глава Минтруда рассказала, могут ли проиндексировать социальные выплаты на фоне укрепления доллара к тенге.

В августе в Казахстане опубликовали проект закона "О Республиканском бюджете на 2025-2027 годы". В рамках него предлагается увеличить месячный расчетный показатель до 3 932 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2195139-s-yanvarya-2025-goda-v-kazahstane-provedut-indeksaciyu-pensiy-i-vyplat/

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