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Почти 13 тыс. детей забрали свои деньги от Нацфонда Казахстана

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Девушка держит в руках 100 долларов
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За пять месяцев 2024 года ЕНПФ исполнил 12 921 заявление в рамках программы "Нацфонд – детям". Всего было выплачено порядка 1,3 млн долларов. На какие цели изъяты деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане стартовала программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода, заработанного Нацфондом страны.

Пока на счетах казахстанских детей хранится по 100,52 доллара, которые поступили еще в феврале. Сумма будет увеличиваться ежегодно, а забрать ее можно только после того, как ребенку исполнится 18 лет. В текущем году сделать это смогут 304 815 граждан.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 июля текущего года забрали свои деньги уже 12 921 человек, а общая сумма выплат составила порядка 1,3 млн долларов:

  • в целях улучшения жилищных условий – 6 842 заявления на сумму около 686 тыс. долларов;
  • для оплаты образования – 6 079 заявлений на сумму около 610 тыс. долларов.

Стоит отметить, что не все граждане воспользовались своими деньгами. Так, 616 "жилищных" заявлений на общую сумму более 61,5 тыс. долларов были в итоге возвращены обратно в ЕНПФ. Также вернули еще 716 заявлений на оплату обучения – здесь сумма составила более 71 тыс. долларов.

Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В региональном разрезе активнее всего снимают свои средства жители Шымкента. На 1 июля было исполнено 1 033 заявления на улучшение жилищных условий и 958 заявлений на оплату обучения – общая сумма выплат почти достигла 200 тыс. долларов.

Жители области Жетісу активно используют деньги на оплату обучения (621 заявление на 62,2 тыс. долларов), а Кызылординской области – на улучшение жилищных условий (832 заявления на 83,6 тыс. долларов).

Как отмечают в ЕНПФ, чаще всего, используя деньги на "жилищные" цели, казахстанцы переводили их на вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (6 582 заявления на 660 тыс. долларов).

Также средства активно использовались при окончательном расчете (83 заявления на 8,3 тыс. долларов) и внесение первоначального взноса по ипотеке (73 заявления на сумму более 7,3 тыс. долларов).

Что касается обучения, то здесь 4 986 заявлений на сумму более 500,1 тыс. долларов было направлено непосредственно на оплату услуг организаций образования, расположенных в Казахстане.

На пополнение образовательного накопительного вклада было направлено 805 заявлений на сумму около 80,8 тыс. долларов, а на оплату обучения за границей – 208 заявлений на сумму более 20,8 тыс. долларов.

Стоит отметить, что казахстанцам не обязательно сразу использовать деньги, после наступления совершеннолетия – на это дается десять лет. Но даже после истечения этого срока сумма не сгорит, а будет переведена на индивидуальный пенсионный счет получателя в виде добровольного пенсионного взноса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2132178-pochti-13-tys-detey-zabrali-svoi-dengi-ot-nacfonda-kazahstana/

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