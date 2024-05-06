Сколько казахстанцев не смогли использовать деньги по программе "Нацфонд – детям"

С момента запуска программы "Нацфонд – детям" порядка 7,8 тыс. человек решили воспользоваться своими деньгами, но не все граждане смогли этого сделать. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году все несовершеннолетние казахстанцы впервые получили выплаты в рамках проекта "Национальный фонд – детям". Деньги перечислили почти 7 млн детей – каждому по 100,52 доллара.

Казахстанцы, которым в текущем году исполнилось 18 лет, смогут использовать выплаты уже сейчас. Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 мая поступило 7 788 заявлений на их использование:

на образование – 4 568 заявлений;

на улучшение жилищных условий – 3 220 заявлений.

Как и ранее, лидерство по общему количеству заявлений держит Шымкент: здесь было подано 589 заявлений на жилищные цели и 866 заявлений на образование.

Для сравнения: в Алматы на учебу было направлено 266 заявлений, в Астане – 243 заявлений, а на улучшение жилищных условий – 103 и 250 заявлений соответственно.

Меньше всего заявлений подали жители Алматинской области: 6 заявлений на улучшение жилищных условий и 9 заявлений на образование.

Реализация проекта "Нацфонд-детям". Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Однако из общего числа "жилищных" заявлений еще ждут исполнения 586, а "образовательных" – 1 357 заявлений.

При этом часть денег в итоге вовсе была возвращена в ЕНПФ из-за того, что казахстанцы не смогли воспользоваться переведенными средствами:

на образование – по 12 заявлениям вернулось 1 205,72 доллара;

на улучшение жилищных условий – по 10 заявлениям вернулось 1 004,16 доллара.

В целом с начала действия программы было исполнено 2 634 заявлений на улучшение жилищных условий (263 664,90 доллара) и 3 211 заявлений на образование (321 976,74 доллара).

Напомним, использовать деньги сразу же, как казахстанцу исполнится 18 лет, не обязательно, однако они не будут вечно лежать на специальном счете. Ранее мы рассказывали о том, что произойдет с "детскими" деньгами, если их так и не забрать.