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Как помогают найти работу людям с инвалидностью в Казахстане

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Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По состоянию на 1 апреля 2024 года из более чем 730 тыс. граждан с инвалидностью в Казахстане порядка 104,8 тыс. человек являются занятыми. Как им помогают найти работу, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане, как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля проживает порядка 730,5 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). Из них примерно 419,9 тыс. – трудоспособного возраста.

Людям с инвалидностью, как известно, положена финансовая поддержка от государства в виде пособий и социальных выплат. По последним данным, число получателей государственных пособий по инвалидности составило 539,8 тыс. человек.

Однако выплаты – не единственная мера поддержки, которую могут получить люди с особыми потребностями. В Казахстане активно проводятся мероприятия, призванные помочь им с трудоустройством.

Так, с начала года различными мерами содействия занятости были охвачены более 11,8 тыс. лиц с инвалидностью. Всего же занятыми на сегодняшний день являются 104,8 тыс. людей с особыми потребностями.

Деньги, кошелек и трудовая книжка.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают в ведомстве, одной из мер поддержки при трудоустройстве являются квоты для лиц с инвалидностью.

"В соответствии с Социальным кодексом РК местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для ЛСИ в размере от 2% до 4% от общей численности работающих (при общей численности наемных работников не менее 50 чел.), без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда", – сообщили в Минтруда.

В ведомстве также отметили, что в первом квартале 2024 года по таким квотам было трудоустроено порядка 3,9 тыс. граждан с инвалидностью.

Помимо этого по состоянию на 1 апреля на постоянное место работы было трудоустроено 1,4 тыс. человек, на молодежную практику – 95, на социальные рабочие места – 421, на общественные работы – 4,3 тыс., по проекту "Серебряный возраст" 473, а по проекту "Первое рабочее место" – 46.

Примечательно, что также 12 человек были охвачены краткосрочным профессиональным обучением и еще 1,2 тыс. человек – курсами по основам предпринимательства.

Напомним, в рамках проекта "Бастау бизнес", помимо обучения основам предпринимательства, можно получить 1,5 млн тенге на открытие своего дела. При этом деньги возвращать государству не нужно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2093762-kak-pomogayut-nayti-rabotu-lyudyam-s-invalidnostyu-v-kazahstane/

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