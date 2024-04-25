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Сколько заработали на пенсионных накоплениях казахстанцев

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Столбики монет и растущий график
Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

С начала года инвестиционный доход от пенсионных накоплений казахстанцев достиг почти 600 млрд тенге. Кто из управляющих активами ЕНПФ показал самую высокую доходность, читайте в материале NUR.KZ.

По последним данным, общая сумма накоплений, которая хранится на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), достигла почти 18,9 трлн тенге. С начала текущего года она увеличилась на 5,7%, или на 1,02 трлн тенге.

Стоит отметить, что часть этих средств была сформирована за счет вложения пенсионных накоплений в различные финансовые инструменты для получения дополнительной прибыли. Этим занимаются Национальный банк РК, а также частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Какой доход поступил на счета казахстанцев

Главным управляющим пенсионными активами является Нацбанк. По состоянию на 1 апреля, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, под его управлением находилось 18,8 трлн тенге. Порядка 66,81% портфеля хранилось в национальной валюте, а остальные 33,16% – в долларах.

С начала года Нацбанк заработал для вкладчиков ЕНПФ 581,31 млрд тенге и показал доходность в 3,15%.

Стоит отметить, что у данного управляющего также существует отдельное направление инвестиционной деятельности, которое касается накоплений, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). По состоянию на 1 апреля за счет их инвестирования было заработано 333,62 млн тенге. Доходность с начала года составила 1,37%. 

Сколько заработали УИП

Помимо Национального банка, управлением активами занимаются еще пять частный компаний. Всего у них в распоряжении находится более 45,24 млрд тенге.

Под управлением АО "Jusan Invest" находилось более 7,8 млрд тенге. Примерно 65,34% портфеля представлено в тенге, а остальные 34,66% – в долларах. С начала года УИП заработал для казахстанцев 231,59 млн тенге и показал доходность в 3,07%.

АО "Halyk Global Markets" по состоянию на 1 апреля управлял более 3,8 млрд тенге. В тенге хранилось 70,52% суммы, а в долларах – 29,48%. С начала года компания заработала 63,90 млн тенге и достигла доходности в 1,7%.

У АО "BCC Invest" под управлением находилось более 4,1 млрд тенге. В тенге хранилось 74,5% портфеля, а в долларах – 25,5%. За три месяца УИП заработал 74,48 млн тенге и показал доходность в 1,79%.

УИП АО "Сентрас Секьюритиз" обладал портфелем на сумму 1,2 млрд тенге. В национальной валюте хранилось 77,06%, в долларах США – 21,03%, а в канадских долларах – 1,91%. С начала года управляющий заработал 51,75 млн тенге и достиг доходности в 4,45%.

У АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" под управлением находилось порядка 28,9 млрд тенге. В тенге хранилось 73,63% портфеля, в долларах – 26,18%, а в евро – 0,19%. За три месяца компания заработала 483,40 млн тенге и показала доходность в 2,06%.

Таким образом, каждый из управляющих приносит своим вкладчикам дополнительный доход, однако не все из них смогли опередить рост цен. Согласно выписке из ЕНПФ, накопленная с начала года инфляция к 1 апреля достигла 2,6%.

Доходность управляющих пенсионными активами в 2024 году
Доходность пенсионных активов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Впрочем, казахстанцам следует помнить, что инвестиции рассчитаны на долгосрочную прибыль. Это значит, что пока нельзя оценивать успешность управляющих на основе данных за три месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2090747-skolko-zarabotali-na-pensionnyh-nakopleniyah-kazahstancev/

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