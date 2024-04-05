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На что использовали деньги по программе "Нацфонд – детям" в Казахстане

Опубликовано:

100 долларов США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За два месяца действия программы "Нацфонд – детям" было исполнено почти 2 000 заявлений на использование средств – большая часть денег пошла на оплату обучения. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане стартовала программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода, заработанного Нацфондом страны.

В феврале поступили первые выплаты в размере 100,52 доллара, которые получили почти 7 млн казахстанских детей. При этом 304 815 из них в связи с достижения совершеннолетия могут забрать деньги уже в текущем году.

Выплаты можно использовать на две цели:

  1. на оплату образования;
  2. на улучшение жилищных условий.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, который является оператором программы "Национальный фонд – детям", за два месяца ее реализации им было исполнено 1 992 заявления на использования денег. Общая сумма выплат составила 199 323,1 доллара.

Чаще всего казахстанцы запрашивали средства для оплаты обучения – на эту цель пришлась 1 204 заявления на сумму 120 525,06 доллара. Для улучшения жилищных условий было исполнено 788 заявлений на сумму 78 798,04 доллара.

Как использовали деньги на жилье

Как отмечают в фонде, самыми активными среди тех, кто предпочел использовать средства для улучшения жилищных условий, стали жители Шымкента – на него пришлось 104 заявления на общую сумму 10 451,48 доллара.

На втором месте оказалась Кызылординская область – 95 заявлений на сумму 9 547,32 доллара, а на третьем расположилась Астана – 88 заявлений на сумму 8 750,56 доллара.

Чаще всего деньги направляли в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления – 727 заявлений на сумму 72 671 доллара. Также деньги использовались для приобретения жилья по окончательному расчету – 21 заявление на 2 109,88 доллара и для внесения первоначального взноса по ипотеке – 13 заявлений на сумму 1 305,72 доллара.

Как использовали деньги на образование

Жители Шымкента также стали лидерами по использованию средств для оплаты образования – здесь исполнено 232 заявления на сумму 23 232,34 доллара. Следом идет область Жетісу – 123 заявления на 12 290,28 доллара, а третье место заняла Жамбылская область – 87 заявлений на 8 724,84 доллара.

Чаще всего деньги использовали для оплаты обучения в Казахстане – 991 заявление на сумму 99 160,18 доллара. На втором месте оказалось пополнение образовательных вкладов – 155 заявлений на 15 544,6 доллара. Также казахстанцы оплачивали обучение за рубежом – 39 заявлений на сумму 3 911,44 доллара.

Напомним, что начисленные детям деньги, если их не хватает на желаемые цели, можно и не использовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2079395-na-chto-ispolzovali-dengi-po-programme-natsfond-detyam-v-kazahstane/

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