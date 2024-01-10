Раздел с детьми убрали с сайта eGov: повлияет ли это на выплаты из Нацфонда

Раздел "Семья" с информацией о детях был удален с сайта eGov. Но это не значит, что выплат по программе "Нацфонд – детям" не будет. Где можно проверить данные о ребенке, узнали журналисты NUR.KZ.

С февраля 2024 года казахстанские дети начнут получать на свои специальные счета часть инвестиционного дохода, который заработал Национальный фонд Республики Казахстан. Вся система работает в автоматическом режиме, однако казахстанцам все равно следует проверить наличие и правильность данных своих детей.

Ранее всю информацию можно было найти в разделе "Сведения о детях" на сайте Электронного правительства (eGov), а также во вкладке "Семья" в мобильном приложении eGov mobile. Однако теперь их убрали. Как рассказали на сайте Электронного правительства, это было сделано для удобства пользователей.

Но данный факт никак не повлияет на выплаты из Национального фонда. А если казахстанцам нужно проверить или исправить информацию о детях, то сделать это можно через мобильное приложение eGov mobile в разделе "Цифровые документы", который теперь разделен на несколько подразделов.

Во вкладке "Семья" и хранятся документы детей. В частности, это свидетельство о рождении и сведения об образовании.

Данные о детях в eGov Mobile. Снимок экрана: мобильное приложение eGov Mobile

Как исправить данные ребенка

Если в свидетельстве о рождении или других документах ребенка были обнаружены неверные данные, нужно нажать на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать функцию "Сообщить об ошибке".

После этого пользователя переведут в сервис "Актуализация сведений о детях", где нужно будет заполнить необходимые поля и прикрепить сканированный вариант актуального документа. Срок рассмотрения такого заявления – от 2 до 5 рабочих дней.

Если в разделе "Цифровые документы" вообще нет данных о ребенке, то добавить их можно, нажав на кнопку "Добавить ребенка". Далее все работает по той же схеме: заполнение полей, прикрепление свидетельства о рождении и подписание заявления. Срок рассмотрения тот же – от 2 до 5 рабочих дней.

Стоит отметить, что отсутствие информации в мобильном приложении eGov mobile не влияет на возможность получения выплат от Нацфонда – они все равно будут начисляться на имя ребенка. А его родители между тем могут подать заявку на корректировку данных в любое удобное время.

Документы детей также можно найти в мобильных приложениях популярных банков. Эти данные хранятся во вкладке "Госуслуги" в разделе "Цифровые документы".

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году Национальный фонд заработал примерно по 300 долларов на ребенка, однако итоговая сумма выплаты может оказаться другой, так как при ее расчете учитываются и другие факторы.