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Какие пособия получали многодетные семьи Казахстана в 2023 году

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2023 году пособия по многодетности получили более 540 тыс. семей. Размер выплат мог варьироваться от 55 304 до 138 000 тенге и выше. Сколько денег выплачено казахстанцам, узнали журналисты NUR.KZ.

Многодетным семьям, то есть тем, в которых совместно проживает как минимум четыре ребенка, включая несовершеннолетних и студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, полагаются государственные пособия, получение которых не зависит от дохода родителей.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2023 года пособием по многодетности всего было охвачено 540,8 тыс. таких семей.

Размер выплат при этом зависит от количества детей и месячного расчетного показателя (МРП), который в 2023 году равен 3 450 тенге. Таким образом, суммы в этом году были следующие:

  • 4 ребенка – 16,03 МРП (55 304 тенге;
  • 5 детей – 20,04 МРП (69 138 тенге);
  • 6 детей – 24,05 МРП (82 973 тенге);
  • 7 детей – 28,06 МРП (96 807 тенге).
Если в семье проживает 8 и более детей, то на каждого ребенка государство выделяет по 4 МРП или по 13 800 тенге в 2023 году. То есть семья с 9 детьми получала по 124 200 тенге в месяц, с 10 детьми – 138 000 тенге и так далее.

Всего в 2023 году многодетным семьям было выплачено порядка 376,6 млрд тенге. В том числе только в ноябре данный вид пособия получили 557,3 тыс. семей на общую сумму 37,2 млрд тенге.

Стоит отметить, что в прошлом году гражданам платили гораздо меньше – с 1 января 2023 года размер пособия по многодетности в Казахстане был увеличен на 8,5%. А в следующем году в связи с ростом МРП он вырастет еще на 7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2050801-kakie-posobiya-poluchali-mnogodetnye-semi-kazahstana-v-2023-godu/

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