Увеличить размер некоторых социальных выплат предложили в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официально трудоустроенным казахстанцам при наступлении страхового случая положены социальные выплаты из ГФСС. Некоторые из них планируют увеличить. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане отдельным категориям граждан полагаются государственные социальные пособия. Выплачиваются они государством за счет бюджета.

Однако помимо них, официально трудоустроенные казахстанцы, за которых работодатели платят все положенные взносы и отчисления, могут рассчитывать и на социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Министерством труда и социальной защиты населения РК было предложено увеличить размеры некоторых соцвыплат. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно тексту документа, повышение должно коснуться выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

"С 1 января 2024 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2024 года, на 7% от размера получаемых социальных выплат", – говорится в документе.

Стоит отметить, что данные соцвыплаты являются дополнением к государственным пособиям. Их средний размер по состоянию на 1 августа 2023 года составляет 44 967 тенге для выплат по случаю утери трудоспособности и 49 592 тенге – по случаю потери кормильца.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 15 сентября текущего года. Напомним, это не первое повышение данных пособий. 1 июля 2023 года их размеры уже были увеличены на 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2035193-uvelichit-razmer-nekotoryh-sotsialnyh-vyplat-predlozhili-v-kazahstane/