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На какую помощь могут рассчитывать лица с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам с инвалидностью положены пособия от государства и соцвыплаты из ГФСС. На такую же помощь могут рассчитывать семьи, потерявшие кормильца. Подробности о выплатах узнали журналисты NUR.KZ.

В некоторых случаях казахстанцам положены государственные пособия, а также, если они были официально трудоустроены, выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 ноября 2023 года, получателей пособий по инвалидности в стране насчитывалось порядка 537 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – около 176,1 тыс. человек.

В совокупности с начала года на выплаты пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 431 млрд тенге.

Размеры этих пособий в первую очередь зависят от величины прожиточного минимума в стране. Также влияют группа инвалидности и количество иждивенцев, которые остались у умершего.

Однако только пособиями финансовая помощь нуждающимся казахстанцам не ограничивается. Согласно данным ведомства, с начала года из ГФСС дополнительно к пособиям были осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 53,3 млрд тенге.

За 10 месяцев 2023 года выплату по утрате трудоспособности получили 97,5 тыс. человек. Ее средний размер по состоянию на 1 ноября составил 35 671 тенге. Выплату по потере кормильца получили 62,4 тыс. семей. Ее средний размер составил 36 800 тенге.

Стоит отметить, что выплаты из ГФСС положены не только в этих двух случаях. Ранее мы рассказывали о всех страховых ситуациях, когда казахстанцы могут рассчитывать на поддержку от фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2046646-na-kakuyu-pomosch-mogut-rasschityvat-litsa-s-invalidnostyu-i-semi-poteryavshie-kormiltsa-v-kazahstane/

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