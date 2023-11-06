Количество автоматически назначенных пособий сильно выросло в Казахстане

С начала 2023 года сильно увеличилась доля казахстанцев, которым были автоматически назначены пособия и социальные выплаты. На сколько больше могло быть получателей, узнали журналисты NUR.KZ.

В рамках системы Цифровая карта семьи, которая аккумулирует информацию о всех казахстанцах, в случае обнаружения потенциального получателя целого ряда пособий и социальных выплат, они могут быть назначены проактивно, то есть без заявления и предоставления документов.

Единственное, что нужно от гражданина – это его согласие. Его нужно дать в ответ на сообщение, которое приходит с номера единого контакт-центра 1414 на номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан.

За первые два месяца 2023 года такие сообщения получили 43 тысячи граждан. А воспользовалась возможностью беззаявительного получения пособий и соцвыплат только восьмая часть, то есть 5,3 тысячи человек.

На сегодняшний день, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в Цифровой карте семьи аккумулирована информация из всех действующих информационных систем госорганов о более 19,8 миллиона граждан Казахстана, или более 6 миллионов семей.

С начала года в рамках системы было направлено уже более 740 тысяч сообщений о возможности автоматического назначения госуслуг. На них ответило более трети получателей – свыше 283 тысяч человек, которые получили выплаты без каких-либо заявлений.

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще раз отметим, что выплаты могут быть назначены казахстанцам, которые попали в соответствующую жизненную ситуацию. Например, в Минтруда сообщают, что плюсы проактивного формата оказания госуслуг особенно оценили женщины, родившие детей.

"Я конечно знала, что нам полагается пособие, даже планировала идти, писать заявление, но планы поменялись. Буквально через несколько дней после родов мне пришло сообщение, ответив на которое я и стала получателем. Очень удобно вышло", – поделилась жительница Костанайской области.

"Вообще я не знала о такой функции. Когда пришло SMS-сообщение я обрадовалась, что никуда не надо идти. После моего ответа деньги поступили через месяц", – рассказала жительница Тараза.

Помимо пособий и соцвыплат для казахстанских матерей и семей с детьми, автоматически могут быть назначены выплаты казахстанцам с инвалидностью, семьям, потерявшим кормильца, в том числе пособия на погребение и другие.

В Цифровой карте семьи также реализован механизм автоматических уведомлений о возможности получения пенсионных выплат за два месяца до достижения пенсионного возраста, о сроке истечения статуса "қандас", а также информирования безработных о мерах государственной поддержки в сфере занятости.

В целях исключения риска мошенничества в Минтруда подчеркивают, что отвечать нужно только на сообщения, поступившие от единого контакт-центра 1414.