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Сколько семей получили компенсацию на оплату комуслуг в Казахстане

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года в Казахстане жилищную помощь на оплату коммунальных услуг получили более 38 тыс. малообеспеченных семей. Подробнее о назначении компенсации узнали журналисты NUR.KZ.

Жилищная помощь в Казахстане ежеквартально назначается малообеспеченным семьям. Государство компенсирует часть затрат граждан на такие коммунальные услуги, как тепло, вода, свет, связь и другие.

При этом, как рассказали в Министерстве промышленности и строительства РК, на такую компенсацию могут претендовать только те семьи, которые имеют в собственности одно жилье или получили его в аренду от государства.

Ранее на нее могли рассчитывать семьи, чьи расходы на "коммуналку" в зависимости от региона превышают от 2% до 20% от их среднего ежемесячного совокупного дохода. Однако в правила назначения жилищной помощи внесли изменения, и теперь максимальный предел составляет 10%.

То есть, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тыс. тенге, а расходы на коммунальные услуги – 15 тыс. тенге (выше 10%), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы (от 5 тыс. тенге) за счет средств местного бюджета.

По итогам 9 месяцев 2023 года компенсацию на оплату комуслуг получили уже более 38 тыс. человек. В правительстве считают, что измененные правила помогут расширить охват потенциальных получателей жилищной помощи и уменьшить финансовую нагрузку на малообеспеченных граждан.

Как рассказали в ведомстве, за последние 4 года по данным акиматов жилищная помощь выплачена свыше 174 тыс. абонентам на общую сумму 5 млрд тенге.

А за 9 месяцев 2023 года она была оказана 38,8 тыс. семей на сумму 834,7 млн тенге при их затратах на коммунальные услуги 1,6 млрд тенге. То есть доля компенсации составила 51,6%.

О том, как казахстанцы могут получить жилищную помощь, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2043961-skolko-semey-poluchili-kompensatsiyu-na-oplatu-komuslug-v-kazahstane/

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