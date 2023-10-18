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30 лет независимости Казахстана

Новую пенсионную реформу в Казахстане предложил провести депутат

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Очки лежат на пенсионных деньгах
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Адиль Жубанов сегодня на заседании мажилиса обратился с запросом к зампремьер-министра Тамаре Дуйсеновой с предложением провести пенсионную реформу в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата, минимальную пенсию в Казахстане нужно привести к той же цифре, что и минимальная заработная плата (МЗП). Жубанов отметил, что по поручению Касым-Жомарта Токаева МЗП в этом году поднимут до 70 тысяч, а в следующем году – до 85 тысяч тенге. При этом минимальная пенсия в стране – около 58 тысяч тенге.

"В нашей стране минимальной пенсии пенсионера едва хватает на питание, не говоря уже о лекарствах и полноценном отдыхе. (…) Кто получает минимальную пенсию?

Это человек, у которого нет опыта работы, и он не вложил свои деньги в пенсионный фонд. Такие люди – это, в основном, жители сельской местности. Где будет трудовой стаж у деревенского жителя, если бывший глава государства принудительно распустил совхозы и колхозы и сказал, что теперь мы будем закупать мясо в Бразилии и Аргентине? Поэтому в том, что люди оказались в такой ситуации, виновата власть. (…)

Я считаю, что выравнивание минимальной пенсии в соответствие с минимальной заработной платой должно стать одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед правительством. Государство должно гарантировать гражданам получение пенсии не ниже минимальной заработной платы", – заявил депутат.

Жубанов добавил – для реализации этой идеи в Казахстане нужно провести новую пенсионную реформу.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана заявил о повышении размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге с января 2024 года.

Также глава государства сообщил, что занятым на вредных производствах казахстанцам назначат спецвыплаты еще до достижения пенсионного возраста – с 55 лет.

Отметим, что средний размер государственной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге. На базовую пенсию приходится 37 862 тенге, а на солидарную – 82 881 тенге.

Однако стоит отметить тот факт, что с каждым годом солидарная часть пенсии уменьшается. Связано это с тем, все меньше граждан Казахстана имеют стаж до 1998 года. Так как эта составная часть является самой большой, в будущем необходимо ввести другую выплату, которая ее заместит.

Для этой цели с 1 января 2024 года вводится обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). С этой даты предприниматели обязаны будут платить за своих работников взносы. В будущем с накоплений за счет ОПВР и будет выплачиваться пенсионная выплата из ЕНПФ, которая придет на смену солидарной части.

Между тем журналисты NUR.KZ рассказали, на какую пенсию смогут рассчитывать нигде не работавшие казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2041562-novuyu-pensionnuyu-reformu-v-kazahstane-predlozhil-provesti-deputat/

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