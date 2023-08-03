Онлайн-услуга по возврату пенсионных взносов появилась в Казахстане

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут совершать ошибки при уплате пенсионных взносов и соцотчислений. Теперь деньги можно вернуть онлайн. Как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане прекращает свое действие единый совокупный платеж (ЕСП). К этому времени казахстанцы, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в качестве плательщика ЕСП, должны будут оформить индивидуальное предпринимательство (ИП).

Вместо ЕСП они должны будут по отдельности уплачивать отчисления и взносы. И при этом могут возникнуть ошибки при расчете суммы, выборе периода, указании реквизитов и так далее.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, ранее плательщики социальных отчислений или пенсионных взносов, чтобы исправить ошибки, допущенные при платежах, были вынуждены обращаться в Государственную корпорацию “Правительство для граждан” с заявлением на бумажном носителе.

При этом оно рассматривалось центральным филиалом госкорпорации по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения. То есть заявления из других регионов доставлялись по почте или курьерскими службами.

Чтобы существенно упростить этот процесс и сократить время получения услуг, Минтруда совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали возможность подать такие заявления через портал “Электронного правительства”.

Для этого были внедрены две онлайн-услуги: «Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений» и «Возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и пени».

Отметим, что они доступны только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. А срок их оказания составляет 12 рабочих дней с момента поступления электронного запроса в информационную систему госкорпорации.

Напомним, что индивидуальные предприниматели теперь должны исчислять социальные отчисления и пенсионные взносы с равного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2031103-vernut-pensionnye-vznosy-uplachennye-po-oshibke-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/