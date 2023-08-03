Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Онлайн-услуга по возврату пенсионных взносов появилась в Казахстане

Опубликовано:

Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут совершать ошибки при уплате пенсионных взносов и соцотчислений. Теперь деньги можно вернуть онлайн. Как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане прекращает свое действие единый совокупный платеж (ЕСП). К этому времени казахстанцы, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в качестве плательщика ЕСП, должны будут оформить индивидуальное предпринимательство (ИП).

Вместо ЕСП они должны будут по отдельности уплачивать отчисления и взносы. И при этом могут возникнуть ошибки при расчете суммы, выборе периода, указании реквизитов и так далее.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, ранее плательщики социальных отчислений или пенсионных взносов, чтобы исправить ошибки, допущенные при платежах, были вынуждены обращаться в Государственную корпорацию “Правительство для граждан” с заявлением на бумажном носителе.

При этом оно рассматривалось центральным филиалом госкорпорации по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения. То есть заявления из других регионов доставлялись по почте или курьерскими службами.

Чтобы существенно упростить этот процесс и сократить время получения услуг, Минтруда совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали возможность подать такие заявления через портал “Электронного правительства”.

Для этого были внедрены две онлайн-услуги: «Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений» и «Возврат ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и пени».

Отметим, что они доступны только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. А срок их оказания составляет 12 рабочих дней с момента поступления электронного запроса в информационную систему госкорпорации.

Напомним, что индивидуальные предприниматели теперь должны исчислять социальные отчисления и пенсионные взносы с равного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2031103-vernut-pensionnye-vznosy-uplachennye-po-oshibke-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.