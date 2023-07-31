Нацбанк не успевает за инфляцией: стоит ли передавать свои пенсионные накопления другим управляющим

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля 2023 года все казахстанцы могут передать до половины своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Стоит ли это делать, читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 июля, в Едином накопительном пенсионном фонде накопилось почти 16,1 трлн тенге. Эти средства там не просто лежат "мертвым грузом" – они используются в инвестиционной деятельности, доход от которой начисляется на индивидуальные пенсионные счета казахстанцев.

Большая часть средств (16,06 трлн тенге) находится под управлением Национального банка РК. Остальные 8,7 млрд тенге распределены между пятью частными управляющими инвестиционным портфелем.

Впрочем, не все управляющие показывают должный уровень доходности – некоторые из них проигрывают текущей инфляции.

В связи с этим у казахстанцев может возникнуть желание сменить управляющего пенсионными активами. Стоит ли это делать, каждый вкладчик должен решить самостоятельно, а текущие результаты инвестиционной деятельности могут в этом помочь.

Так, например, доходность активов под управлением Нацбанка с начала года составила всего 3,8%, тогда как инфляция за этот же период находится на уровне 5,3%. Другими словами, несмотря на поступление средств, реального дохода от такой инвестиционной деятельности пока не было.

Похожая ситуация наблюдается и в АО "Сентрас Секьюритиз", под управлением которого к 1 июля находилось 875,03 млн тенге. Доходность с начала года у этой компании оказалась еще ниже – лишь 3,47%.

Какие управляющие вышли в "плюс"

Некоторые управляющие показали гораздо более эффективную инвестиционную политику. Так, например, лучший показатель был зафиксирован у АО "Halyk Global Markets". Под управлением этой компании к 1 июля находилось 2,43 млрд тенге, а доходность с начала года составила 8,4%, то есть в полтора раза выше инфляции за этот же период.

Также "в плюсе" оказались и другие компании. У АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" к 1 июля под управлением находилось 280,35 млн тенге, а доходность с начала года составила 7,67%, что тоже выше темпов роста цен в стране.

Под управлением АО "BCC Invest" на 1 июля находится 1,37 млрд тенге. С начала года эта компания показала доходность пенсионных активов на уровне в 6,81%.

У АО "Jusan Invest" также удалось к 1 июля выйти "в плюс". Сейчас под управлением этой компании находится 3,75 млрд тенге. Доходность активов за шесть месяцев 2023 года составила 5,39%, что немного выше инфляции за этот же период.

Доходность управляющих пенсионными активами за первое полугодие 2023 года. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, большинство управляющих действительно смогли принести реальный доход казахстанским вкладчикам, которые доверили им свои пенсионные накопления.

Впрочем, текущая низкая доходность от инвестиционной деятельности, которую продемонстрировали некоторые управляющие, еще не является поводом срочно менять их.

Важно помнить, что инвестиции сопряжены с определенными рисками. В один месяц управляющий может показывать рекордные доходы, а в следующий – потерять все заработанное. Это также работает и в обратную сторону – те, кому сейчас не удается обогнать инфляцию, в будущем, вполне возможно, смогут принести своим клиентам реальный доход.

Напомним, с 1 июля 2023 года казахстанцам разрешили передавать половину своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2030660-natsbank-ne-uspevaet-za-inflyatsiey-stoit-li-peredavat-svoi-pensionnye-nakopleniya-drugim-upravlyayuschim/