В два раза повысили оплату казахстанцам, взявшим детей под патронат

Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане приняли решение в два раза повысить оплату гражданам, которые занимаются патронатным воспитанием детей. Сколько теперь они будут получать, рассказали в Министерстве просвещения РК.

На данный момент в Казахстане насчитывается порядка трех тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в различных интернатных организациях.

Казахстанские семьи при желании могут взять на воспитание таких детей. На данный момент в стране доступны четыре альтернативные формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная семья и патронат.

В последнем случае отношения ребенка и семьи регулируется договором, и патронат осуществляется на возмездной основе и определенный срок. Другими словами, семьи воспитывают детей и за это получают оплату.

Между тем по инициативе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК с июня текущего года был увеличен размер оплаты услуг патронатных воспитателей.

Так, если раньше их оклад составлял 60 тысяч тенге, то теперь он равен 35 месячным расчетным показателям, то есть более 120 тысяч тенге (1 МРП – 3 450 тенге в 2023 году). При этом размер оплаты этой услуги был закреплен законодательно.

"Мы предполагаем, что повышение оплаты услуг патронатных воспитателей будет способствовать улучшению уровня жизни детей, воспитывающихся в этих семьях", – объяснила повышение председатель комитета Насымжан Оспанова.

Стоит отметить, что за последние 10 лет количество воспитанников детских домов снизилось в три раза, а количество самих детских домов – в 2,5 раза.

Как отмечают в Министерстве просвещения, этому способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства и материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали чаще возвращать детей, взятых под опеку и патронат, в детские дома. Возможно, благодаря увеличению выплат статистика улучшится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2024115-oplatu-patronatnym-vospitatelyam-povysili-v-dva-raza-v-kazahstane/