Казахстанцы смогут получать онлайн еще одну госуслугу

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

У казахстанцев появилась возможность получать информацию о своих социальных выплатах в режиме онлайн. О том, как теперь можно получить нужную справку, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

Цифровизация в Казахстане идет полным ходом, уже сейчас в онлайн-режиме можно получить многие государственные услуги, а цифровые документы давно приравняли к физическим оригиналам.

Теперь же у казахстанцев появилась возможность, не выходя из дома, получать еще одну госуслугу. Государственные органы совместно с казахстанскими банками второго уровня реализовали проект по получению информации о соцвыплатах.

Раньше справка о размере полученных и активных выплат выдавалась на бумажном носителе, а чтобы ее получить, нужно было обращаться в отделение НАО "Правительство для граждан" по месту жительства.

Как объясняют в ведомстве, каждый год за этой справкой к ним в офисы приходило более 230 тыс. граждан, которые были получателями пособий, соцвыплат и адресной социальной помощи.

Теперь же никуда идти не надо – все можно сделать в онлайн-формате. Для этого нужно лишь зайти в мобильное приложение банка, найти раздел "Госуслуги" и выбрать там справку с информацией о соцвыплатах. Сейчас такая функция реализована в двух приложениях: Kaspi.kz и Halyk Homebank.

Цифровая версия справки содержит информацию о размере полученных и активных выплат. Пользователь может выбрать любой период начиная с 2016 года, а максимальный период составляет 3 года.

Напомним, ранее похожий механизм был также введен и для получения информации о пенсиях и пособиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2019130-kazahstantsy-smogut-poluchat-onlayn-esche-odnu-gosuslugu/