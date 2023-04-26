Сколько казахстанцев стали официально безработными с начала года

Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцу, лишившемуся официальной работы, могут назначить компенсацию в виде выплат из ГФСС. Сколько граждан ее получили в 2023 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Если казахстанец официально трудоустроен, а его работодатель платит все положенные взносы, то при наступлении страхового случая, например, если гражданин потерял трудоспособность или же просто был уволен, ему будут положены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Так, ранее стало известно, что соцвыплаты по случаю потери трудоспособности за три месяца текущего года получили порядка 88,1 тыс. человек. При этом средний размер выплаты составил в районе 33 тыс. тенге.

Аналогичные выплаты из фонда получают и те казахстанцы, которые лишились своей работы. При этом причина, по которой они ее потеряли, не играет никакой роли при назначении социальной выплаты из ГФСС.

Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 апреля текущего года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС составила 63 тыс. человек.

Стоит отметить, что из общего числа получателей 46,1 тыс. гражданам назначили ее впервые в этом году. Другими словами, именно столько человек в 2023 году потеряли работу и получили официальный статус безработного.

Размер социальной выплаты зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Максимальная выплата может достигать 45% от потерянного дохода.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как получить компенсацию

Перед тем как выплатить гражданину компенсацию, государство должно убедиться, что человек сделал все, чтобы найти новую работу. Для этого ему нужно получить статус безработного.

Чтобы его получить, нужно пройти несколько этапов:

авторизоваться на портале eGov.kz;

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн и, заполнив все поля, отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) предложит доступные вакансии по месту жительства;

если работа не будет найдена в течение 3 рабочих дней, гражданину будет присвоен статус безработного.

Стоит отметить, что пройти эту процедуру можно также через Электронную биржу труда.

В обоих случаях безработному казахстанцу придет SMS-сообщение от Минтруда, в котором его попросят дать согласие на назначение выплаты. В случае положительного ответа она будет назначена автоматически.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018314-skolko-kazahstantsev-stali-ofitsialno-bezrabotnymi-s-nachala-goda/