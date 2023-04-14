Предложение депутата отменить АСП прокомментировали в кабмине

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр по социальным вопросам в кулуарах форума по развитию нефтегазового машиностроения прокомментировал предложение депутата мажилиса отменить АСП, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, рассматривается ли вариант сокращения количества лиц, которые получают адресную соцпомощь.

"Нет, такого решения нет, предложение депутат только внес, теперь, вместе обсуждая, мы примем приемлемое решение с тем, чтобы не оставлять без поддержки тех, кто нуждается. Но в то же время не должно быть иждивенчества. Депутаты внесли предложение, и это будет обсуждаться совместно с министерством", – заявил в ответ Алтай Кульгинов.

По его словам, процедура начисления АСП постоянно совершенствуется.

"Вот если пару лет назад было 6 тыс. тенге на человека нуждающейся семьи, то сейчас уже 12 тыс. тенге. Это тоже хорошая поддержка именно для нуждающейся семьи.

Сейчас мы приняли Социальный кодекс, в нем имеется цифровая карта семьи, то есть когда мы оцифруем, мы будем видеть точечно, какая семья нуждается в господдержке, и ей будем оказывать в полном объеме. Но где есть возможность, где здоровье позволяет и хотят работать, мы должны найти работу", – добавил спикер.

В этом плане, по его словам, таких людей будут обучать, повышать их квалификацию при необходимости для дальнейшего трудоустройства. Рассматривается также возможность предоставления микрокредитов для микробизнеса.

"Наша цель – оказывать поддержку тем, кто действительно нуждается, а кто может работать, тем мы должны создать условия для труда. В этом случае мы снизим нагрузку на бюджет и окажем поддержку тем, кто реально нуждается, и тем, кто хочет работать, создавать рабочие места", – резюмировал Кульгинов.

Ранее депутат мажилиса Гаухар Танашева раскритиковала адресную социальную помощь в Казахстане и посоветовала ее отменить.

По ее словам, процесс получения АСП проходит в усложненной и зачастую унизительной форме – многодетным неработающим мамам надо пройти сотни испытаний и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты государственных органов.

"Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия", – заявила она.

Напомним, что с 2020 года малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 1 года до 6 лет, являющиеся получателями АСП, могли рассчитывать также на гарантированные социальные пакеты (ГСП), куда входили наборы продуктов питания и бытовой химии. С января этого года было решено отказаться от ГСП в пользу денежных выплат.

А в конце марта стало известно, что адресную социальную помощь начали назначать нуждающимся казахстанским семьям автоматически.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов, АСП назначают категориям населения РК, имеющим среднедушевой доход ниже черты бедности. Получателями АСП могут быть:

граждане Казахстана;

лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК;

беженцы;

лица без гражданства;

кандасы.

Для справки:

Среднедушевой доход – это доля совокупного дохода семьи, приходящаяся на каждого члена семьи в месяц.

Черта бедности – предельная минимальная величина денежного дохода на одного человека, устанавливаемая на уровне 70% от прожиточного минимума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2016788-predlozhenie-deputata-otmenit-asp-prokommentirovali-v-kabmine/