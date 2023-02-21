На сколько выросли пособия для многодетных семей в Казахстане

Ребенок и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждая казахстанская многодетная семья, независимо от уровня доходов, имеет право на получение денежной помощи от государства. На сколько выросли пособия по многодетности, читайте в материале NUR.KZ.

По последним данным Бюро национальной статистики, уровень бедности в Казахстане составил 5,3%. Во время исследования благосостояния населения аналитики выявили, что среди больших семей уровень бедности значительно выше, чем среди небольших.

Так, доля бедных семей среди домохозяйств, состоящих из пяти и более человек, составила 9,3%, а среди семей из трех человек этот показатель почти в шесть раз ниже – 1,6%.

Между тем все семьи, в которых проживает четыре и более детей, имеют право получать пособия по многодетности, при этом уровень их доходов в расчет не берется.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в январе текущего года выплатами государственного пособия по многодетности было охвачено 532,6 тыс. семей. Всего им было выделено порядка 33,1 млрд тенге.

Напомним, с начала 2023 года размер пособий по многодетности был увеличен на 8,5%, в связи с чем в январе казахстанцы уже получили выплаты в увеличенном размере.

Размеры пособий в зависимости от количества детей в текущем году следующие:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 55 304 тенге ;

или ; с 5 детьми – 20,04 МРП или 69 138 тенге ;

или ; с 6 детьми – 24,05 МРП или 82 973 тенге ;

или ; с 7 детьми – 28,06 МРП или 96 807 тенге ;

или ; с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка или по 13 800 тенге.

Стоит отметить, что если многодетная семья является малоимущей или же воспитывает ребенка с инвалидностью, то помимо пособия по многодетности она вправе получить и другую финансовую поддержку от государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010256-pochemu-vazhno-okazyvat-finansovuyu-pomosch-mnogodetnym-semyam-v-kazahstane/