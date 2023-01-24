Сколько денег казахстанские многодетные семьи получили в 2022 году в виде пособий

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многодетные семьи, независимо от уровня доходов, могут рассчитывать на финансовую помощь от государства в виде пособий. Выплаты какого размера они получали в 2022 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На государственное пособие по многодетности в Казахстане могут претендовать семьи, воспитывающие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

По итогам декабря данный вид пособия получили 530,8 тыс. семей на общую сумму 31,2 млрд тенге. Всего же за 2022 год этими пособиями в среднем были охвачены 501,2 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 346,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма выплат в первую очередь зависит от количества детей в семье, а также от размера месячного расчетного показателя, который в 2023 году заметно вырос.

Таким образом, размеры пособия по многодетности в Казахстане следующие:

с четырьмя детьми – 16,03 МРП (в 2022 году – 50 976 тенге , в 2023 – 55 304 тенге );

(в 2022 году – , в 2023 – ); с пятью детьми – 20,04 МРП (в 2022 году – 63 728 тенге , в 2023 – 69 138 тенге );

(в 2022 году – , в 2023 – ); с шестью детьми – 24,05 МРП (в 2022 году – 76 479 тенге , в 2023 – 82 973 тенге );

(в 2022 году – , в 2023 – ); с семью детьми – 28,06 МРП (в 2022 году – 89 231 тенге, в 2023 – 96 807 тенге);

Если в семье восемь и более детей, то на каждого ребенка полагается по 4 МРП (12 720 тенге в 2022 году и 13 800 тенге в 2023). То есть, если семья с десятью детьми в 2022 году получала 127 200 тенге, то в 2023 году она будет получать уже 138 000 тенге.

Стоит отметить, что в новом году увеличились не только пособия по многодетности. С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, были повышены на 8,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006524-skolko-deneg-kazahstanskie-mnogodetnye-semi-poluchili-v-2022-godu-v-vide-posobiy/