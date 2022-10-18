Сколько денег получили казахстанские пенсионеры в 2022 году

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждому пожилому казахстанцу полагается пенсия. На данный момент в стране насчитывается около 2,3 млн граждан пенсионного возраста. Сколько средств с начала года было выделено на их пенсионные выплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Пенсия – не единственная мера поддержки казахстанских пенсионеров. Помимо денежных выплат пожилые казахстанцы могут рассчитывать и на другие виды помощи.

Например, им могут предоставить санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспорте или помощь при лечении.

Тем не менее, несмотря на многочисленные меры поддержки пожилого населения страны, пенсия остается главным инструментом, который обеспечивает казахстанцам достойную старость.

Так, по данным Министерства труда, только за прошедший сентябрь на пенсионные выплаты из республиканского бюджета было выделено 244,8 млрд тенге.

Из них на выплату базовой пенсии – 74,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 170,3 млрд тенге. По итогам сентября средний размер пенсионной выплаты составил 109 171 тенге.

Всего же с начала года общая сумма пенсионных выплат превысила 2,2 трлн тенге.

Как рассчитывается размер пенсии

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсия назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Стоит отметить, что в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума.

Далее, за каждый год сверху размер базовой выплаты увеличивается на 2%. То есть 11 лет – 56%, 15 лет – 64%, 20 лет – 74%, а 30 лет – 94%.

При трудовом стаже в 33 года размер базовой выплаты достигает 100% от размера прожиточного минимума и больше не увеличивается.

Размеры второй составляющей – пенсионной выплаты по возрасту или солидарной пенсии – в свою очередь зависят от трудового стажа получателя по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1993235-skolko-deneg-poluchili-kazahstanskie-pensionery-v-2022-godu/