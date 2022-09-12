Результаты 45 госуслуг теперь можно получить не приходя в ЦОН

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45 государственных услуг стали более доступными для казахстанцев. Теперь, чтобы получить их результаты, гражданам не нужно приходить в центры обслуживания населения (ЦОН) – справки и иные запрашиваемые документы будут поступать через SMS. О том, какие услуги можно получить таким образом, рассказали в НАО "Правительство для граждан".

В Казахстане полным ходом идет переход на "цифровые рельсы". Уже сейчас для получения некоторых пособий и социальных выплат не нужно ходить в ЦОН и подавать заявки: все делается в проактивном режиме автоматически.

Теперь же еще больше услуг можно получить дистанционно. Госкорпорацией "Правительство для граждан" был реализован сервис, с помощью которого можно получить результаты по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений.

Сейчас он работает по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям и выдачи актов гражданского состояния.

Среди вошедших в перечень – такие популярные госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, пенсий, пособий по утере кормильца и соцвыплат по утрате трудоспособности и так далее. С полным списком доступных услуг можно ознакомиться на сайте госкорпорации.

Раньше, чтобы получить результаты услуги, казахстанцы должны были прийти в ЦОН, подать заявку, а взамен – получить расписку, на которой указана дата, когда нужно повторно прийти уже за готовым документом или справкой.

Теперь, обратившись один раз в ЦОН за одной из услуг, казахстанцам не нужно будет идти туда во второй раз: готовые результаты придут по SMS. В сообщении будет указана ссылка, по которой можно будет скачать документ. Позже его можно будет при необходимости распечатать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1987293-rezultaty-45-gosuslug-teper-mozhno-poluchit-ne-prihodya-v-tson/