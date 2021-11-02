В 4 раза планируют увеличить пожизненные выплаты спортсменам и тренерам в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

Пожизненные выплаты за спортивные достижения помогают поддержать тех, кто отдал здоровье и время ради побед страны. Теперь размеры ежемесячных выплат хотят пересмотреть. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Карьера профессиональных спортсменов завершается довольно рано. Поэтому разработаны меры социальной поддержки атлетов.

Они регламентируются Законом «О физической культуре и спорте» Республики Казахстан.

Согласно ответу заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова на депутатский запрос, эти выплаты планируется повысить в несколько раз, сделав сумму поддержки актуальной для настоящих экономических реалий.

Сколько будут платить спортсменам и тренерам

В настоящее время, согласно сообщению заместителя премьер-министра, размер выплат равен 24 месячным расчетным показателям (МРП). Это 70 008 тенге на 2021 год.

В рамках разработанного проекта нормативного акта обсуждается повышение этой суммы до 100 МРП, или 291 700 тенге.

При этом не следует путать эти выплаты с:

Пожизненные выплаты не распространяются на профессиональных атлетов, которые имеют профессиональные контракты и получают по ним вознаграждение. Это отмечено в законе "О физической культуре и спорте".

Иллюстративное фото: Freepik

Кто может рассчитывать на пожизненные выплаты

Пожизненные ежемесячные выплаты предусмотрены спортсменам и тренерам, которые отдали спорту 20 лет и более.

Среди заслуг для спортсмена обязательно наличие одного из достижений:

чемпионство в Олимпийских, паралимпийских или сурдлимпийских (для спортсменов с нарушением слуха) играх,

в Олимпийских, паралимпийских или сурдлимпийских (для спортсменов с нарушением слуха) играх, завоевание звания чемпиона мира по олимпийским видам спорта.

Тренеру для получения ежемесячных выплат в размере 70 008 тенге (на 2021 год) необходимо, чтобы его подопечный достиг одного из этих показателей. Соответственно, тренеры также могут в будущем получать по 100 МРП или 291 700 тенге в месяц.

Если спортсмен или тренер не соответствуют этим критериям, то пожизненные выплаты им не положены.

После выхода на пенсию по возрасту заслуженные спортсмены и тренеры продолжают получать пособия параллельно с пенсией.

Тренер и спортсмен могут лишиться выплат в случае, если выявится факт нарушения антидопинговых правил у чемпиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1939999-v-4-raza-planiruyut-uvelichit-pozhiznennye-vyplaty-sportsmenam-i-treneram-v-kazahstane/