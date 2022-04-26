Токаев: Нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного съезда партии Amanat заявил о том, что казахстанцам "явно не хватает социальной справедливости", передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом.

И источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти", - сказал Токаев.

По словам Токаева, на сегодняшний день перед партией Amanat стоит нелегкая задача - выправить эту неблагоприятную ситуацию.

"Вы должны идти в авангарде работы с представителями народа, быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью", - указал президент.

Напомним, что сегодня в столице прошел внеочередной съезд партии Amanat под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966860-tokaev-nashim-grazhdanam-yavno-ne-hvataet-sotsialnoy-spravedlivosti/