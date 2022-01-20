Сколько казахстанских семей получили пособие по многодетности в 2021 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В декабре прошлого года количество многодетных семей в Казахстане увеличилось почти до полумиллиона. На какой вид пособия они могут претендовать, и сколько им было выплачено, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщает пресс-центр Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2021 году пособие по многодетности было выплачено в среднем 449,4 тыс. семьям. Общая сумма выплат за весь год составила 287,6 млрд тенге.

Напомним, что за 11 месяцев прошлого года такое пособие получили 446,4 тыс. семей на общую сумму 261,7 млрд тенге. А в декабре данный вид пособия получили 481,6 тыс. семей на общую сумму 25,9 млрд тенге.

Отметим, что пособие по многодетности было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

И если в семье четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, то, вне зависимости от дохода, такая семья может получить пособие по многодетности.

Размер выплат зависит от количества детей в семье. Наименьшую сумму получает семья с четырьмя детьми (49 100 тенге в 2022 году), а самую большую - с 16 и более детьми (от 196 032 тенге и более или по 12 252 тенге на каждого ребенка).

Напомним, что в 2021 году размер пособий составлял от 46 760 тенге (на 4 детей) до 186 688 тенге (на 16 детей или 11 668 тенге на каждого ребенка).

А о введении пособия было объявлено еще в октябре 2019 года, и уже в 2020 году произошел рекордный прирост рождаемости. Поэтому эксперты вероятной причиной такого роста называют введение с первого января 2020 года нового ежемесячного пособия для семей, имеющих четырех и более детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952151-skolko-kazahstanskih-semey-poluchili-posobie-po-mnogodetnosti-v-2021-godu/