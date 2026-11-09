Спрос на "раннюю пенсию" сильно вырос в Казахстане
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Казахстанская сфера страхования жизни показала рекордный взлет. За 9 месяцев 2026 года премии превысили 1,15 трлн тенге, а 65,6% суммы пришлось на пенсионные аннуитеты. Подробнее – на NUR.KZ.
В Казахстане растет спрос на услуги компаний по страхованию жизни (КСЖ). Как сообщает Государственная аннуитетная компания, за первые 9 месяцев 2026 года совокупный объем страховых премий превысил 1,15 трлн тенге – это на 52,15% больше, чем было годом ранее.
Большая часть средств идет на "раннюю пенсию"
Основную долю страхового рынка формируют пенсионные аннуитеты – на них пришлось 65,6% от общей суммы премий (взносов в страховые компании).
За январь-сентябрь 2026 года сборы по ним достигли 757,6 млрд тенге, что сразу на 130,5% превышает прошлогодний показатель:
- количество заключенных договоров – выросло с 37 930 до 79 763;
- средняя стоимость одного договора – увеличилась с 8,7 млн до 9,5 млн тенге.
Примечательно, что значительную часть поступлений составили прямые переводы из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – на них пришлось 564,4 млрд тенге. Прочие поступления по аннуитетам выросли с 59,4 млрд до 193,2 млрд тенге.
Напомним, пенсионный аннуитет дает возможность казахстанцам получать пожизненные пенсионные выплаты еще до официального выхода на заслуженный отдых, но не из ЕНПФ, а от страховой компании.
Также заметный рост отмечен в сфере обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС) – плюс 52,1%, до 168,6 млрд тенге.
Положительную динамику показала и Государственная образовательная накопительная система. В рамках нее казахстанцы могут копить на образование своих детей. Премии в этой сфере составили 1,29 млрд тенге. Это на 35% больше прошлогоднего показателя.
А вот добровольное страхование жизни показало снижение. В январе-сентябре 2026 года общая сумма премий здесь составила 183,3 млрд тенге. Это на 18,3% меньше, чем годом ранее.
Из общей суммы 97,5 млрд тенге пришлось на программы без накопления средств и 85,8 млрд тенге – на накопительное страхование.
Рынок страхования жизни в Казахстане
Объем страховых премий, распределение долей рынка и годовая динамика по классам страхования
|Класс страхования
|Премии
|Доля рынка
|Рост за год
|Пенсионные аннуитеты
|757,6 млрд ₸
|65,6%
|+130,5%
|Добровольное страхование жизни
|183,3 млрд ₸
|15,9%
|-18,3%
|ОСНС (от несчастных случаев)
|168,6 млрд ₸
|14,6%
|+52,1%
|Прочие классы
|45,0 млрд ₸
|3,9%
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Источник: Государственная аннуитетная компания
Сколько заработали страховщики
С объемом страховых премий увеличились и финансовые показатели компаний. Так, на 1 октября 2026 года совокупные активы КСЖ достигли 3,05 трлн тенге. Это на 45% больше, чем годом ранее.
Страховые резервы за девять месяцев выросли вдвое и составили 2,51 трлн тенге. За год их объем увеличился на 55%.
При этом собственный капитал страховщиков составил 332,6 млрд тенге. С начала года показатель снизился примерно на 6%. Еще сильнее упала чистая прибыль КСЖ – с 90,8 млрд до 6,3 млрд тенге за январь-сентябрь.
Таким образом, за 9 месяцев 2026 года рынок страхования жизни Казахстана вырос на 52,15%. Однако рост не означает, что все премии, которые КСЖ собрали, стали их чистым доходом.
Как получить выплаты от страховщика и на какие суммы могут рассчитывать казахстанцы, получившие травмы на работе, можно узнать в нашем материале.
Также напомним, что в Казахстане вводят обязательное страхование жилья от природных катаклизмов, вроде землетрясения, наводнений и лесных пожаров. О возможном размере выплат по такой страховке мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2453952-spros-na-rannyuyu-pensiyu-silno-vyros-v-kazahstane/
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