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      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Спрос на "раннюю пенсию" сильно вырос в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина дает женщине листок и бумагу для подписания
      Оформление страховки. Иллюстративное фото: pexels.com

      Казахстанская сфера страхования жизни показала рекордный взлет. За 9 месяцев 2026 года премии превысили 1,15 трлн тенге, а 65,6% суммы пришлось на пенсионные аннуитеты. Подробнее – на NUR.KZ.

      В Казахстане растет спрос на услуги компаний по страхованию жизни (КСЖ). Как сообщает Государственная аннуитетная компания, за первые 9 месяцев 2026 года совокупный объем страховых премий превысил 1,15 трлн тенге – это на 52,15% больше, чем было годом ранее.

      Большая часть средств идет на "раннюю пенсию"

      Основную долю страхового рынка формируют пенсионные аннуитеты – на них пришлось 65,6% от общей суммы премий (взносов в страховые компании).

      За январь-сентябрь 2026 года сборы по ним достигли 757,6 млрд тенге, что сразу на 130,5% превышает прошлогодний показатель:

      • количество заключенных договоров – выросло с 37 930 до 79 763;
      • средняя стоимость одного договора – увеличилась с 8,7 млн до 9,5 млн тенге.

      Примечательно, что значительную часть поступлений составили прямые переводы из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – на них пришлось 564,4 млрд тенге. Прочие поступления по аннуитетам выросли с 59,4 млрд до 193,2 млрд тенге.

      Напомним, пенсионный аннуитет дает возможность казахстанцам получать пожизненные пенсионные выплаты еще до официального выхода на заслуженный отдых, но не из ЕНПФ, а от страховой компании.

      Также заметный рост отмечен в сфере обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС) – плюс 52,1%, до 168,6 млрд тенге.

      Положительную динамику показала и Государственная образовательная накопительная система. В рамках нее казахстанцы могут копить на образование своих детей. Премии в этой сфере составили 1,29 млрд тенге. Это на 35% больше прошлогоднего показателя.

      А вот добровольное страхование жизни показало снижение. В январе-сентябре 2026 года общая сумма премий здесь составила 183,3 млрд тенге. Это на 18,3% меньше, чем годом ранее.

      Из общей суммы 97,5 млрд тенге пришлось на программы без накопления средств и 85,8 млрд тенге – на накопительное страхование.

      Рынок страхования жизни в Казахстане

      Объем страховых премий, распределение долей рынка и годовая динамика по классам страхования

      Всего страховых премий
      1 154,5 млрд ₸
      Доля пенсионных аннуитетов
      65,6%
      Рост рынка за год
      +52,2%
      Класс страхования Премии Доля рынка Рост за год
      Пенсионные аннуитеты 757,6 млрд ₸ 65,6% +130,5%
      Добровольное страхование жизни 183,3 млрд ₸ 15,9% -18,3%
      ОСНС (от несчастных случаев) 168,6 млрд ₸ 14,6% +52,1%
      Прочие классы 45,0 млрд ₸ 3,9%

      Источник: Государственная аннуитетная компания

      Сколько заработали страховщики

      С объемом страховых премий увеличились и финансовые показатели компаний. Так, на 1 октября 2026 года совокупные активы КСЖ достигли 3,05 трлн тенге. Это на 45% больше, чем годом ранее.

      Страховые резервы за девять месяцев выросли вдвое и составили 2,51 трлн тенге. За год их объем увеличился на 55%.

      При этом собственный капитал страховщиков составил 332,6 млрд тенге. С начала года показатель снизился примерно на 6%. Еще сильнее упала чистая прибыль КСЖ – с 90,8 млрд до 6,3 млрд тенге за январь-сентябрь.

      Таким образом, за 9 месяцев 2026 года рынок страхования жизни Казахстана вырос на 52,15%. Однако рост не означает, что все премии, которые КСЖ собрали, стали их чистым доходом.

      Как получить выплаты от страховщика и на какие суммы могут рассчитывать казахстанцы, получившие травмы на работе, можно узнать в нашем материале.

      Также напомним, что в Казахстане вводят обязательное страхование жилья от природных катаклизмов, вроде землетрясения, наводнений и лесных пожаров. О возможном размере выплат по такой страховке мы писали здесь.

      А ранее эксперты рассказали о том, почему казахстанцы не хотят защищать себя от рисков.

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