"Размеры компенсации ничтожны": эксперты высказали опасения о страховке жилья от катастроф в Казахстане

Эксперты высказались о законопроекте, согласно которому жителей страны могут обязать страховать жилье. По мнению специалистов, на данный момент есть некоторые опасения, сообщает 31 канал.

По информации телеканала, уже скоро каждый владелец жилья в Казахстане будет обязан его страховать. Однако у экспертов к инициативе есть вопросы. У них остаются сомнения в том, сможет ли страховая система выдержать нагрузку в случае масштабных катастроф.

"Если государство на себя вывалило вот эту ответственность по выдаче документов, необходимых для строительства, то, наверное, государство и должно нести эту ответственность. Не дай бог будет землетрясение, я с большой долей скепсиса выражаю, что у этой страховой организации хватит денег, чтобы выплатить всем вот этим вот людям", - сказал юрист Евгений Яворский.

Предварительно, годовой взнос составит от 1000 до 20 тыс. тенге, в зависимости от риска региона, а компенсации могут достигать 10 млн тенге. Однако одного страхования недостаточно - важно также качество строительства, говорит эксперт Вячеслав Лазарев.

"Важно не забывать о том, что, помимо страхования жилья, правительству и, в частности, комитету по делам строительства, нужно вести мониторинг качества строительства. Потому что в целом, если мы говорим о землетрясениях, объекты должны выдерживать, поэтому здесь это направлено на снижение рисков",- отметил он.

В законе пока не прописаны условия отказа в выплатах, что вызывает вопросы у экспертов. Программа будет действовать минимум три года - до формирования страхового фонда. Эксперты считают идею оправданной, но опасаются снижения ответственности государства при масштабных бедствиях.

"Минусов страхования жилья я не вижу, в самом факте страхования жилья, просто в какой форме это будет у нас, пока неизвестно. Размеры компенсации, конечно, они ничтожны - максимально 10 млн, но я не представляю дома за 10 млн тенге. Пусть эти обязательные взносы будут частью какой-то компенсации за потери недвижимости, но социальную ответственность государства перед пострадавшими снимать, отменять нельзя", - сказал эксперт Александр Пак.

Ранее сообщалось, что обязательную страховку жилья от катастроф планируют внедрить в Казахстане.

Вскоре заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев рассказал о страховании жилья, которое может стать обязательным для жителей регионов, где могут произойти стихийные бедствия.

Также депутат сената Бибигуль Жексенбай предложила ввести обязательное страхование недвижимости в Казахстане. В пример она привела Турцию, где около 50% недвижимости охвачено обязательной программой страхования от катастроф.

После стало известно, что цена страховки будет приближена к сумме имущественного налога с установлением минимального и максимального пределов (от 1 000 тенге до 20 000 тенге).

