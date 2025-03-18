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Как бороться с очередями к врачам в Казахстане

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Пожилая женщина общается с врачом
Прием у врача. Иллюстративное фото: ljubaphoto/Getty Images

Не всегда казахстанцам удается попасть к нужному врачу сразу. Но ожидание приема не должно превышать 15 дней – если срок больше, можно пожаловаться. Как решить проблему с очередями, читайте на NUR.KZ.

Иногда казахстанцам не получается сразу получить медуслугу, даже если они являются участниками системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В таких случаях пациентам важно помнить о своих правах и не мириться с несправедливостью.

Как объясняют в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), в Казахстане по закону длительность ожидания медицинских услуг не должна превышать 15 рабочих дней.

Ситуации, когда врачи перегружены, а на ближайшие дни все "забито", не являются для медорганизации причиной для отказа в приеме гражданина. Если нет возможности обслужить пациента, то медорганизация может перенаправить его или к другому врачу, или даже в другую клинику.

Однако, если гражданину предлагают записаться к врачу более чем через 15 дней, отказывают в записи и не направляют его к другому специалисту или в другую клинику, то он может обратиться за помощью в службу поддержки пациента.

Напомним, такие службы есть при каждой медицинской организации, независимо от того, государственная она или частная. Ее главная задача – помогать пациентам защитить свои права, причем зачастую проблемы они могут начать решать сразу после обращения, без дополнительного заполнения документов или подачи письменного заявления.

Также отметим, что зачастую пациентам, чтобы попасть к профильному врачу, нужно сначала записаться к участковому, который выпишет направление. Это может занять длительное время, однако в некоторых случаях граждане могут напрямую записаться на прием к профильным врачам:

  • неотложные состояния и травмы;
  • обращение отдельных категорий пациентов за стоматологической помощью;
  • обращение к профильному специалисту по поводу заболеваний дерматовенерологического профиля;
  • обращение к акушеру-гинекологу, за исключением случаев постановки на учет по беременности, и психологу по месту прикрепления;
  • обращение к профильному врачу при подозрении на заболевание онкологического и гематологического профиля;
  • обращение (самообращение) в молодежные центры здоровья;
  • обращение к профильному врачу при динамическом наблюдении;
  • повторный прием профильного специалиста в рамках одного случая обращения, а также при подозрении на новообразование;
  • оказание услуг передвижными медкомплексами и медпоездами.

Таким образом, казахстанцам не стоит мириться с несправедливым отношением к себе в больницах, а сразу же обращаться за помощью, если нарушаются их права. Такие действия могут сделать систему ОСМС более прозрачной и эффективной.

Отметим, что иногда участники системы ОСМС при обращении в поликлинику могут столкнуться и с другими проблемами, например, с них могут потребовать деньги. Что делать в таких случаях, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2229036-kak-borotsya-s-ocheredyami-k-vracham-v-kazahstane/