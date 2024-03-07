Статус ОСМС вернули некоторым учителям и шахтерам в Казахстане

Более 222 тыс. казахстанцев смогли вернуть статус ОСМС, который они потеряли из-за выхода в длительный отпуск. В основном это учителя и шахтеры. В чем заключалась проблема, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, чтобы у работника был статус "застрахован" в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), за него нужно ежемесячно производить взносы – если в платежах будут перерывы, статус "застрахован" пропадет.

При этом платежи нужно совершать даже тогда, когда работник уходит в отпуск. Однако не все в системе работает "как часы". Проблема заключается в длительных отпусках, когда человек уходит на отдых более чем на месяц – обычно это касается учителей, шахтеров или вахтовиков.

В этом случае платеж за медстраховку нужно распределить по каждому месяцу отпуска. Однако не все работодатели это делают, и в итоге работающий казахстанец может из-за своего отдыха внезапно остаться без статуса ОСМС – такие ситуации происходили неоднократно.

Однако, как сообщили в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), теперь в этом вопросе "поставили точку". Порядка 222 тыс. казахстанцев, среди которых были учителя и шахтеры, смогли вернуть свой статус в системе после длительного отпуска.

"На время пандемии ввели норму по сохранению статуса за работником при двух пропущенных платежах. Так, при отпуске свыше 30 дней работодатели уплачивали взносы за два месяца одним платежом, но работники оставались застрахованными. В октябре 2023 года эта норма утратила силу", – объяснили причину возникновения проблемы с фонде.

Чтобы решить проблему, в ФСМС были сформированы списки незастрахованных работников, у которых отсутствовали один или два платежа за последний год, и восстановили этим гражданам статус.

Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы не было больше таких ошибок, в фонде объяснили, как правильно совершать платежи во время длительных отпусков.

Так, если отпуск работника составил 56 дней, например, с 1 июля по 25 августа, а сумма отпускных равна 850 тыс. тенге, то ее нужно разделить на две части – отдельно за июль и отдельно за август. И уже с этих сумм нужно уплачивать взносы и отчисления на ОСМС за каждый месяц по отдельности.

Сейчас в правила внесения взносов и отчислений в систему внесли дополнительную поправку, которая детально разъясняет этот механизм, однако пока проект приказа находится на согласовании в компетентных государственных органах.