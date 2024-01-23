Защититься от землетрясения: сколько стоят спасательные капсулы в Казахстане

Жителям сейсмоопасных регионов есть смысл задуматься о своей безопасности на случай ЧС. Спастись при землетрясении помогут специальные капсулы за 2,5 млн тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, ощутимость которого составила порядка 5 баллов. Эта ситуация напугала многих горожан и даже привела к появлению пострадавших.

В связи с этим некоторые казахстанцы задумались о своей безопасности и защите имущества. О том, сколько стоит застраховать свое жилье на случай землетрясения, мы подробно рассказывали здесь.

Важно помнить, что главная защита – четкое соблюдать правила поведения при землетрясении. Однако также можно подстраховаться и обеспечить себе убежище на случай особо мощных толчков.

Как рассказывает портал "Крыша", существуют специальные спасательные капсулы, которые призваны спасти человека при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе и во время землетрясения.

Спасательная капсула. Фото: krisha.kz

Такие "мини-бункеры" были изобретены учеными из Японии, где стихийные бедствия происходят довольно часто. Они призваны спасти жизнь человека не только при землетрясении, но и при цунами, поэтому являются непотопляемыми.

"Материал капсулы очень крепкий и выдерживает давление около 20 тонн. Ему не страшны обломки зданий, падающая мебель, стекла и все остальное, что может внезапно упасть при толчках", – рассказывают об особенностях капсулы эксперты.

Сам бункер небольшой – 1 метр 20 сантиметров в диаметре и весом всего 80 килограмм. При этом в нем хватит места на четырех людей.

Спасательная капсула может оказаться отличным вариантом для людей, которые живут в высотных зданиях и просто не смогут успеть спуститься при сильных толчках. Однако следует учитывать, что через обычную дверь ее в квартиру не занести, поэтому придется поднимать через окно с помощью подъемного крана.

Такие капсулы сейчас можно найти на некоторых онлайн-площадках, в том числе и на казахстанском портале OLX. Стоит это "чудо инженерной мысли" порядка 2,5 млн тенге. Впрочем, сумма может оказаться неподъемной для многих граждан.

Напомним, ранее мы рассказывали о специальном спасательном модуле, который был изобретен жителем Алматы. Его задача такая же – защитить человека при разрушительном землетрясении.