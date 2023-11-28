Сколько денег тратят казахстанцы на отдых за границей

В 2022 году почти 1 млн казахстанцев отдыхали за границей. Всего они потратили более 225 млрд тенге. Во сколько обойдется отдых за границей в 2023 году с учетом роста цен, узнали журналисты NUR.KZ.

В прошлом году в заграничный отдых отправилось более 975 тыс. казахстанцев. В совокупности они потратили более 225 млрд тенге. Это, по данным компании по страхованию жизни Freedom Life, сразу на 42% больше, чем было в 2021 году.

Как выяснили аналитики, больше всего на выездной туризм потратили жители Алматы – более 71 млрд тенге. Следом идет Карагандинская область – 34,8 млрд тенге, а замыкает тройку лидеров Астана – 34,3 млрд тенге. Меньше всего денег ушло у жителей области Абай (264,3 млн тенге), Актюбинской области (379,2 млн тенге) и области Ұлытау (879,5 млн тенге).

При этом, если рассматривать среднюю стоимость заграничной поездки на одного человека, то окажется, что дороже всего выезд за рубеж обходится жителям Карагандинской (388 тыс. тенге), Кызылординской (373 тыс. тенге), Павлодарской (337 тыс. тенге) областей и алматинцам (331 тыс. тенге).

Самая низкая средняя цена на поездку за рубеж у жителей Абайской (61 тыс. тенге на человека), Актюбинской (75 тыс. тенге), Западно-Казахстанской (89 тыс. тенге) областей и Шымкента (112 тыс. тенге).

В 2023 году аналитики ожидают, что в заграничный отпуск отправится более 1,5 млн казахстанцев, правда заплатить им придется гораздо больше. Дело в том, что те же новогодние туры за последний год сильно выросли в цене.

Например, недельный отдых в отелях с тремя-четырьмя звездами, куда входит только завтрак, в Египте в декабре 2023 года будет стоить около 440 тыс. тенге за человека, тогда как год назад хватило бы и 265 тыс. тенге.

Аналогично выросли цены и на другие популярные у казахстанцев направления:

Турция – с 230 тыс. до 390 тыс. тенге на человека ;

; Таиланд – с 380 тыс. до 690 тыс. тенге ;

; Вьетнам – с 400 тыс. до 675 тыс. тенге ;

; Гоа – с 205 тыс. до 450 тыс. тенге ;

; ОАЭ – с 230 тыс. до 420 тыс. тенге;

Если же выбирать такие направления, как Бали, Мальдивы или Доминикана, то в 2023 году стоимость новогоднего тура туда составит в районе 1 млн тенге или даже больше.

Стоимость новогодних туров. Инфографика: КСЖ Freedom Life

Впрочем, как отмечают аналитики, затратами на покупку тура дело не обойдется. Помимо этого казахстанцы также тратятся на другие услуги перед выездом за рубеж, такие как изготовление загранпаспорта, визы и медицинскую страховку.

В 2022 году общая сумма на получение паспорта и визы у казахстанцев, выезжающих за рубеж, составила более 2,2 млрд тенге. Еще более 5,4 млрд тенге было направлено на обязательное страхование туристов и 4,3 млрд тенге – на добровольное страхование.

В 2023 году только за 9 месяцев по обязательному страхованию туристов общая сумма премий уже достигла 5,4 млрд тенге, у добровольного показатель пока еще немного меньше – 3,2 млрд тенге.

Таким образом, жителям страны, решившим отдохнуть за границей нужно быть готовым к сильному росту цен и значительным затратам, которые не ограничиваются лишь покупкой тура.